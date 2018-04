Romanii sunt cei mai tristi cetateni din UE

Ziare.

com

Sondajul a fost realizat in luna decembrie a anului trecut, romanii inregistrand cel mai scazut procent in ceea ce priveste fericirea: doar 13% dintre respondenti au spus ca sunt "puternic de acord" cu afirmatia "in general, ma consider o persoana fericita".46% au spus ca sunt "de acord", 11% ca "nu sunt de acord", iar 2% au fost in "puternic dezacord". Cei care nu s-au putut hotari asupra unui raspuns si au selectat "nici de acord, nici in dezacord" reprezinta 28%.Cei mai fericiti din UE sunt irlandezii, 52% dintre ei declarand ca sunt "puternic de acord" cu afirmatia anterior mentionata, in timp ce 45% sunt "de acord".In ceea ce priveste sanatatea, 17% dintre romanii care au raspuns sondajului au zis ca sunt "puternic de acord" cu afirmatia ca starea lor de sanatate este buna. Astfel, la acest capitol, ocupam penultimul loc in Uniune, cei care ne intrec fiind letonii, dintre care doar 14% sunt multumiti de starea lor de sanatate.La afirmatia "am incredere ca justitia va razbate mereu asupra injustitiei la noi in tara", stam destul de prost: 4% dintre romani au fost "in acord puternic", 29% "de acord", 28% "in dezacord", iar 12% "in puternic dezacord".In ceea ce priveste sentimentul pozitiv al dreptatii in propria tara, romanii se claseaza sub media Uniunii Europene, insa alte 14 state au o perceptie mai nefavorabila, printre care Grecia, Franta, Bulgaria sau Ungaria.Comparativ cu perioada comunista, sansele de reusita in viata nu s-au egalizat, considera romanii, doar 3% fiind "puternic de acord" cu afirmatia "in prezent sansele de a reusi in viata s-au mai egalizat comparativ cu situatia din urma cu 30 de ani" si doar 29% "de acord".28% au fost "in dezacord", iar 13 "in puternic dezacord", in timp ce 25% nu cred ca s-a schimbat ceva in aceasta situatie.Doar alte 4 tari sunt sub noi la acest capitol: Grecia, Franta, Croatia si Slovacia.Puteti vedea un sumar al sondajului aici:A.D.