Romanii voteaza cantecele romanesti pentru o carte a Uniunii Europene. Ce piese sunt nominalizate

Din data de 16 august pana pe 16 septembrie, in Romania se vor putea vota celecare vor reprezenta Romania in prima carte de cantece a Uniunii Europene. Pana in prezent 65.000 de persoane din 26 state si-au votat favoritele. Romania este a 27-a tara a Uniunii Europene care voteaza. Toti romanii sunt invitati sa voteze.Cantaretii de cor romani din Asociatia Nationala Corala din Romania si studentii si profesorii de muzica de la trei conservatoare, Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti, Academia de Muzica Gheorghe Dima din Cluj-Napoca si Facultatea de Muzica, Universitatea Transilvania din Brasov, au nominalizatPrintre cele 54 de cantece romanesti nominalizate pentru care romanii pot vota, se afla cele traditionale si indragite precum "Ciocarlia ", "Aseara ti-am luat basma" si "Somnoroase pasarele" de Mihai Eminescu, dar si cele contemporane precum "Amintire cu haiduci" de Vali Sterian si "Ploaia care va veni" de Pasarea Colibri.Nu mai putin de 17 academii din 14 state membre au decisde cantece: "Cantece de dragoste", "Natura si Anotimpuri", "Libertate si Pace", "Cantece Populare ", "Cantece despre credinta" si "Cantece pentru copii".Pentruconcureaza Aseara ti-am luat basma (folclor), De-ai fi tu salcie la mal (Muzica: Horia Moculescu/ Textier: Mihai Maximilian), Pana cand nu te iubeam (folclor, Anton Pann), Zaraza (Muzica: Benjamin Tagle Lara / Textier: Ion Pribeagu), Pe langa plopii fara sot (Muzica: Guilelm Sorban, Versuri: Mihai Eminescu), Ce bine ca esti (Muzica: Nicu Alifantis, Versuri: Nichita Stanescu), Dau viata mea pentru o iubire (Muzica: Marius Teicu/Textier: Eugen Rotaru), Cine iubeste si lasa (cules de Harry Brauner).La sectiuneasunt nominalizate Somnoroase pasarele (Muzica: Tudor Flondor / Versuri: Mihai Eminescu), A ruginit frunza din vii (D.G. Kiriac)Copacul (Muzica: Zsolt Kerestely/ Textier: Ovidiu Dumitru), Mai am un singur dor (Muzica: Guilelm Sorban, Versuri: Mihai Eminescu), Au innebunit salcamii (Arhip Cibotaru, Tudor Gheorghe), Veniti privighetoarea canta (Muzica: Marian Nistor / Versuri: Alexandru Macedonski) si Lasa-mi toamna pomii verzi (Muzica: Margareta Paslaru, Versuri: Ana Blandiana).In selectiase voteaza intre Hora Unirii (Muzica: Alexandru A. Flechtenmacher), Amintire cu haiduci (Valeriu Sterian), Treceti batalioane romane Carpatii (anonim), Deschideti poarta soarelui (Anton Suteu), Acolo este tara mea (Tudor Gheorghe), Pui de lei (Ionel Bratianu), Trei Culori (Ciprian Porumbescu, 1880), Vibratii (C. Cezar), Vino Doamne (Vali Sterian), Ploaia care va veni (Florian Pittis / Pasarea Colibri).Nominalizarile romanesti pentrusunt Ciocarlia (Sile Dinicu), Lie, ciocarlie (folclorul popular), Ciuleandra (folclor), Alunelul (folclor), Ana Lugojana (Ion Vidu), Bun Ii Vinu' Ghiurghiuliu, Ciobanas cu 300 de oi, Mocirita cu trifoi si Hora Staccato (Grigoras Dinicu).Pentrusunt anuntate in competitie Vin colindatorii (Tudor Gheorghe), Tatal Nostru (Anton Pann), Astazi s-a nascut Hristos (Timotei Popovici), Leganelul lui Iisus (Valentin Teodorian), Domn, Domn, sa-naltam (Gheorghe Cucu), Colo'n susu (Sabin Dragoi), Domnulet si Domn din Cer (Gheorghe Cucu), Miluieste-ma (Gheorghe Cucu), Marire-ntru cele-nalte (Nicolae Lungu), O, ce veste minunata (Dumitru Georgescu Kiriac).La sectiuneapiesa reprezentativa se alege dintre O lume minunata (Mihai Constantinescu), Vine, vine primavara (Nicolae Saxu / George Breazul), In Padurea Cu Alune (Ion Nicorescu), Infloresc gradinile (Timotei Popovici), Ah, ce bucurie (Alexandru Pascanu), Am pierdut o batistuta (folclorul copiilor), O portocala (Marius Teicu / Anda Calugareanu), Oac Oac Diri Diri Dam (folclorul copiilor), Sade rata pe butoi (Alexandru Pascanu) si Vulpe Tu mi-ai furat gasca (folclorul copiilor).Lista de cantece din care se poate vota este in limba romana. Lista de votare este tradusa in 24 de limbi.Cei doi editori "Songbook ai UE" din Romania, Grigore Culdalbu, Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti, si asistent universitar doctorand Alexandra Belibou, Facultatea de Muzica, Universitatea Transilvania din Brasov, care au editat proiectul final de vot, au dat o declaratie comuna despre cantecele romanesti nominalizate: "Suntem bucurosi sa includem creatii romanesti in repertoriul european, prin intermediul acestui proiect, pentru a sustine si a promova unitatea in diversitate. In orice cultura, traditionala sau moderna, sunt aduse impreuna cele mai diverse calitati, dintr-o perspectiva sociala sau educationala, oglindind ceea ce este omul sau ce poate sa devina. Indiferent de genul muzical ales sau subiectul tintit, compozitiile romanesti demonstreaza existenta unui limbaj muzical autohton, plin de semnificatii ancestrale".unde de asemenea studenti, profesori si membri ai corurilor au nominalizat cantece din tezaurele nationale.este un proiect democratic inedit initiat de o organizatie non-profit, fara nicio legatura politica sau financiara cu Bruxelles. Cartea de Cantece a UE combina spiritul national cu gandirea europeana, iar acest fapt a reusit in mod surprinzator sa aduca laolalta politicienii danezi de la extrema stanga pana la cei din extrema dreapta. Fondatorul si presedintele Jeppe Marsling (nascut in anul 1974) explica motivele acestei initiative:"Suntem 27 de popoare in UE si cu totii stim prea putin unii despre altii! Sa impartasim comoara cantecelor nationale pare sa fie un mod direct de a ne cunoaste mai bine. Daca noi, cetatenii Uniunii Europene, vrem cu adevarat sa facem un pas de la aspectul economic carbune, otel, peste, la cel social si cultural, cu totii trebuie sa ne asumam responsabilitatea, cu atat mai mult cu cat in primul rand UE ne apartine noua, cetatenilor ei".: 162 de cantece tiparite in limba originala si in traducere engleza, alaturat. In eventualitatea unui profit, acesta va fi folosit ca finantare pentru o a doua versiune, in toate cele 24 de limbi europene, in asa fel incat cu totii, indiferent de cunoasterea limbii engleze, vor putea canta si intelege versurile.Organizatia European Union Songbook a fost fondata in ianuarie 2015 de catre trei danezi si un italian. Redactorul muzical Francesco Cali, din Italia, va strange cele 162 de partituri muzicale, care vor fi traduse in limba engleza de catre traducatori de versuri calificati. Prima Carte de cantece a UE va aduna laolalta 162 de cantece atat in limba de origine cat si in limba engleza, alaturat, iar publicarea acesteia este programata chiar de Ziua Europei, pe 9 mai 2020. Eventualul profitul obtinut in urma primei publicarii va fi utilizat la finantarea unei a doua versiuni, in toate cele 24 de limbi oficiale in Europa, in asa fel incat toti cetatenii UE sa poata canta cele 162 de cantece in limba lor materna, se arata in anunt.