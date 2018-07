Sapte romani au fost raniti intr-un accident rutier in Germania (Video)

Ziare.

Accidentul a avut loc duminica, in zona Cappeln (Cloppenburg), in nord-vestul Germaniei, informeaza publicatia Nordwest Zeitung.Un vehicul marca Volkswagen Sharan, inmatriculat in Romania si condus de un roman in varsta de 38 de ani, a intrat in coliziune frontala cu un tractor, dupa o depasire.Cei sapte romani aflati in masina au fost raniti in urma impactului.Autoritatile germane au trimis ambulante si elicoptere la locul accidentului.Potrivit presei germane, romanii raniti sunt angajati sezonieri in agricultura.