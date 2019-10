Saracia tinerilor ne face campionii inegalitatii sociale

Ziare.

Ce ar trebui subliniat, insa, pentru politicile sociale, este reperul fata de care s-a facut raportarea.La noi, venitul median national echivalent disponibil dupa transferurile sociale a fost dat de institutia europeana ca fiind 15.004 lei/an, de unde reperul de saracie si excludere sociala pentru un adult a ajuns la 9.002 de lei pe an sau 750 lei/luna (peste venitul minim garantat de 704 lei!), iar pentru o familie compusa din doi adulti si doi copii mai mici de 14 ani la 18.905 lei/an sau 1.575 lei/luna.La bulgari, acelasi indicator cu denumire si modalitate complicate de determinare apare in documentul oficial Eurostat la nivelul de 7.022 leva/an, respectiv 4.213 leva/an pentru un adult sau 8.848 leva/familie de tipul amintit.Daca facem traducerea in lei la cursul zilei, avem o surpriza uriasa. Recalculand reperele bulgaresti in lei, rezulta: 17.067 lei/an venit median, 10.240 de lei/an/adult si 21.505 lei/an/familie.Simplificat, la noi, ponderea de 32,3% saraci apare pentru un reper de 15 mii de lei/an, iar la ei 32,8% din populatie apare sub o linie de saracie trasata pornind de la reperul de circa 17 mii de lei/an. Nivel cu 14% mai ridicat decat la noi.Cu alte cuvinte, daca s-ar face trimitere la un nivel "bulgaresc" de saracie, am fi "campioni europeni" incontestabili in materie, chiar si dupa o mica ajustare cu nivelul ceva mai scazut al preturilor de la vecinii din sud.Pentru referinta, mentionam ca tarile din Europa Centrala la care ar trebui sa ne raportam stau cu mult mai bine decat noi la acest indicator care cuantifica riscul de saracie sau excludere sociala si, dat fiind provenienta din fostul bloc socialist, chiar mai bine decat media europeana de 21,7%: Ungaria 19,6%, Polonia 18,9% si Cehia doar 12,2%.Reamintim ca pragul pentru incadrarea in acest indicator este de 60% din venitul median (cel mai frecvent intalnit) pe o economie nationala, ceea ce face ca el sa fie unul relativ la situatia dintr-o anumita tara.Desi cu atat mai putin semnificativ cu cat diferentele dintre tari ca venituri ale populatiei sunt mai mari, el masoara destul de bine inegalitatea sociala.Daca se face trimitere la statistica detaliata pe categorii de persoane, Romania urca in 2018 pe un nedorit loc 1 la riscul de saracie dupa transferurile sociale, cu 23,5% din populatie sau mai bine de patru milioane si jumatate de persoane. Dupa noi, apar Letonia cu 23,3%, Lituania cu 22,9% si Bulgaria pe patru, cu 22,0%.Citeste mai multe despre Saracia tinerilor ne face campionii inegalitatii sociale pe site-ul Curs de Guvernare