Scafandrul erou: Aflat in vacanta in Bulgaria, a salvat doua vieti din apele marii. Victimele erau tot romani

Ziare.

com

", se arata in postarea de pe pagina MAI.Eroul zilei a povestit pentru colegii sai ce a gandit in acele momente dramatice.".Dupa ce totul s-a terminat cu bine, unul dintre cei salvati a venit la Cornel, amandoi afland astfel ca sunt romani.", a spus una dintre victime salvatorului sau.Imagini din timpul operatiunii de salvare au fost postate pe Facebook si de o alta turista romanca aflata in zona:Cornel este pompier de 11 ani si are o poveste de viata extraordinara, iar fapta sa eroica nu este singulara. "", arata colegii scafandrului pompier.In doar trei ore, povestea lui Cornel a adunat peste 24 de mii de likes, aproape 2.000 de comentarii elogioase si peste 3.100 de shares.C.B.