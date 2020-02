Scandalul de la Ditrau si indolenta celor pusi sa-l previna

Ziare.

com

Localnicii nu doreau sa accepte in localitatea lor persoane straine, venite de departe. Auzisera de migranti si erau speriati, dupa ce aflasera de la televizor ca, pe alte meleaguri europene, migrantii s-ar preta la jafuri si ar viola femeile.In scurt timp, protestul s-a mutat in fata primariei, a doua zi faptul a fost infierat de catre un partid politic, iar in ziua urmatoare, un senator al aceluiasi partid dadea interviu la o televiziune din Capitala cu privire la problema in cauza, pronuntandu-se ferm impotriva discriminarii.Purtatorul de cuvant al partidului - este vorba de UDMR - s-a pronuntat oficial:Primarul s-a pozitionat si el, condamnand xenofobia. In replica, localnicii au lansat un site pe Internet, sugerand ca s-ar forma un grup de lupta, pe care l-au si branduit:A reactionat, tot prompt, si Arhiepiscopia Romano-Catolica de Alba Iulia, care le-a transmis credinciosilor din localitate indemnul crestinescsi l-a criticat pe preotul din Ditrau pentru depasirea competentelor sale.Ba mai mult, arhiepiscopia citeaza din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, dar si din Biblie, unde credinciosii sunt indemnati sa-i accepte pe straini.Patronul brutariei a simtit nevoia sa se justifice:Colegii de la brutarie le sunt si ei alaturi, reamintind faptul ca multi localnici din Ditrau lucreaza in strainatate, unde sunt acceptati si respectati de cetatenii respectivelor state. Prin simetrie, de ce nu s-ar comporta la fel?Inspectoratul Teritorial de Munca s-a autosesizat si, in urma unui control la fata locului, a facut o scurta declaratie, in limitele comptentelor:Dar satenii revoltati nu s-au lasat.- a declarat reporterilor unul din ei.Singalezii nu pun la inima aceste opinii ale unor localnici, caci iata cum a raspuns unul din ei, cand a fost intrebat de ziaristi:Zarva starnita de doua sute din cei cinci mii de locuitori ai Ditraului a provocat reactia primariei, a unui partid politic, a presei locale si televiziunii centrale, a unei arhiepiscopii, a unui senator si a numerosi locuitori, toti hotarati sa-si spuna punctul de vedere intr-o problema de xenofobie si de crasa discriminare.In schimb, CNCD - Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, institutia care este prima vizata intr-un astfel de conflict, a asteptat pana sambata dupa amiaza pentru a anunta ca se va autosesiza poate in cel mai agresiv si evident caz de discriminare rasiala din Romania ultimilor ani.CNCD este primul vizat intr-un asemenea conflict, ar fi tribuit sa reactioneze inaintea tuturor celorlalti, intrucat pentru asta a fost creat: ca sa combata discriminarea. Daca se produce undeva disriminare, inseamna ca nu este combatuta destul, iar daca nu este combatuta, asta ce poate sa insemne altceva, decat faptul ca respectivii dorm in papuci?Ii acuz de indolenta si incompetenta. Nici nu trebuie sa fii mare profesionist, ca sa intuiesti ca, atunci cand se angajeaza muncitori straini - dar mai ales in mediul rural - populatia trebuie pregatita ca sa nu izbucneasca o reactie necontrolata.Legea stabileste clar responabilitatile in ce priveste discriminarea. Ele sunt publicate in Monitorul Oficial, dar ma intreb daca stimatii domni si doamne de la CNCD au citit macar o data OG 137 din 2000 (republicata in 2007), cea care stabilea astfel atributiile lor:Nimic din ceea ce le revenea in sarcina n-au facut cei de la CNCD: n-au prevenit, n-au mediat (in locul lor, au "mediat" primaria si televiziunea), n-au investigat (in locul lor, a investigat presa) si n-au monitorizat (in locul lor, n-a monitorizat nimeni).In loc sa medieze ei conflictul, a incercat tot primaria sambata dimineata, cand primarul i-a indemnat pe cei prezenti sa se roage, dupa care au rostit cu totii "Tatal Nostru", moment care nu a dus in niciun fel la detensionarea conflictului. CNCD, cel desemnat pentru asemenea medieri, nici n-a fost de fata.Atunci, ma intreb, pentru ce incaseaza salarii generoase cei din aceasta inalta institutie? Numai ca sa aplice amenzi, ca politistul cand te prinde ca ai depasit viteza legala pe autostrada?N-am auzit pana acum sa fi facut CNCD vreo fapta mai acatarii, decat aceea ca a aplicat amenzi - unele contestate in instanta si chiar rezolvate in favoarea contestatatorului.Iar institutia, care nu vad ca ar face altceva decat sa aplice respectivele amenzi si sa piarda procese in instanta, nu-i un birou oarecare. Este cogeamitea mamutul, cu un colegiu director compus dintr-un presedinte si opt membri, in total noua persoane, plus zeci de functionari, mai mari sau mai mici.Merita sa se fi deplasat macar unul la Ditrau, sa investigheze cum e cu discriminarea, sa gaseasca o solutie profesionista, cu sociologi de profesie, cu psihologi, cu etnologi, cu orice, nu sa lase ca atitudinea celor 200 de sateni sa escaladeze situatia, gestionata rudimentar de cine a apucat din administratia locala.In opinia mea, in asemenea situatie, merita sa incerce medierea chiar presedintele consiliului director al institutiei, domnul Csaba Ferenc Asztalos, personalitate respectabila, bine cunoscuta si cu multa influenta in zona.