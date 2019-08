Se cauta mentori pentru copiii din centrele de plasament: Lumea nu se schimba de pe-o zi pe alta, dar poti incepe cu 3 ore pe saptamana

Cum poti sa devii mentor pentru copii

Cei care doresc sa se inscrie o pot face pana pe 20 august. Asadar grabiti-va, sunteti in ultima saptamana. Activitatea efectiva cu copiii incepe in luna noiembrie.

Modulul tine 8 luni si programul este de 3 ore pe saptamana, dintre care doua la copii

Ce pot sa-i invat eu pe copiii astia? Atat de multe!

odata ajuns in fata copilului, voluntarul sa-i creeze sentimentul de securitate si stabilitate

Sustinere pentru voluntari

trebuie sa ne gandim prin ce a trecut copilul atatia ani, in ce mediu a stat, ce lume era acolo, ce modele a avut, ce modele are si in centru... Chiar daca te apreciaza si i-ai oferit un exemplu, poate nu o sa se schimbe de la o zi la alta

Ce materii si activitati fac copiii

Ajungem Mari cu planuri mari pentru copii. Cum poti ajuta

In Romania, din cei peste 3,7 milioane de copii, aproape 60.000 sunt in sistemul de protectie speciala. Peste 20.000 dintre ei sunt institutionalizati in centre sociale si de plasament Unii sunt orfani, altii abandonati, altii au familii, dar cu situatii grele si stau in centre asteptand sa fie luati acasa. Ceea ce au in comun este nevoia de a experimenta si altceva in afara de respingere, abandon, singuratate si multiplele emotii ce nasc din aceste triste realitati. Adica nevoia ca "satul" sa-si faca treaba.Pentru a facilita aceasta simbioza, Asociatia Lindenfeld a dezvoltat programul "Ajungem Mari". Au pornit din dorinta de a-i ajuta pe copiii din centrele de plasament sa devina oameni mari, responsabili, independenti si siguri pe picioarele lor. Si au descoperit pe parcurs ca aceeasi dorinta o au sute si sute de alti oameni, din toata tara.In 2014, 70 de voluntari au ajutat 150 de copii. Acum au ajuns ca 1.300 de voluntari din Bucuresti si 24 de judete sa mearga constant in centre si sa contribuie ca cei de aici - copii si tineri de la 3 la 20 de ani - sa gaseasca sprijinul pentru a ajunge mari.Asadar, voluntarii deja inscrisi sunt indemnati sa isi reinnoiasca angajamentul, iar noii voluntari sunt asteptati la inscriere. E nevoie de oameni deschisi, dornici sa ajute in Bucuresti si judetele Arad, Arges, Bacau, Braila, Bihor, Botosani, Brasov, Buzau, Constanta, Cluj, Dambovita, Dolj, Galati, Hunedoara, Gorj, Iasi, Ilfov, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timis si Vrancea.Modulul dureaza 8 luni si doua ore pe saptamana, in fiecare saptamana, voluntarul va face lectii cu copiii. Daca luam in calcul si pregatirea intalnirii si timpul necesar completarii unui raport dupa fiecare vizita, se ajunge la 3 ore pe saptamana alocate copiilor.Pasii de recrutare a voluntarilor sunt rigurosi si exista o ordine a lucrurilor clara, atat pentru protectia copiilor, cat si a celor care se ofera sa ajute.In primul rand, pe site-ul Ajungem Mari , se completeaza formularul de inscriere. ( Il puteti gasi AICI Este important sa va asigurati ca aveti cel putin 30 de minute la dispozitie, liniste si inima deschisa, pentru ca raspunsurile ii ajuta si pe ei sa faca selectia, insa as spune ca in primul rand ii ajuta pe aplicanti sa isi lamureasca intentiile, asteptarile si sa constientizeze rolul pe care urmeaza sa si-l asume.Cei care sunt selectati in urma raspunsurilor din formular vor fi contactati pentru a participa la un training.Pentru a intelege mai bine intreg procesul,a stat de vorba cu Iarina Taban, director executiv si fondator Ajungem Mari."Formularul tine loc de scrisoare de intentie. Cine e selectat e chemat la training.si e si el o metoda de selectie: daca participa la jocuri, ce raspunsuri dau, la final avem un test fulger din tot ce au aflat. Au existat si cazuri in care oamenii s-au ridicat in timpul trainingului si au spus 'imi pare rau, mi-am dat seama ca e prea mult pentru mine'.In unele judete, nu am reusit in toate judetele inca sa avem astfel de parteneriate. Apoi, se semneaza contractul si stim exact pe cati ne bazam si facem repartizarea., un pic cat isi pregatesc activitatea inainte si este si un raport ce trebuie completat dupa fiecare intalnire", ne-a explicat Iarina Taban detaliile tehnice ale voluntariatului la Ajungem Mari.Aceasta a precizat ca, in cele 8 luni, voluntarul este esential sa se tina de acest program, avand dreptul la 3-4 absente pe modul. Se gasesc solutii pentru orice situatie, chiar si pentru cei care lucreaza in ture si nu au mereu aceeasi zi libera in acelasi interval, dar important este sa fie comunicate de la inceput, ca,"Este foarte important sa se tina aceste 8 luni si copilul sa stie ca exista o consecventa.. Uneori, copiii chiar ii testeaza pe voluntari sa vada daca sunt angajati sau cedeaza la prima provocare", ne-a explicat fodatoarea Ajungem Mari.Si are si un mesaj pentru viitorii voluntari:Si voluntarii primesc la randul lor sprijin si ajutor, de la metode de interactiune si invatare, la consiliere de specialitate."Noi incercam sa sustinem cat putem voluntarii. Avem un. Noi nu intram in povestile copiilor, dar sunt copii care povestesc, vor sa ii asculte cineva. Sunt copii despre care stim destul de putin, darUneori, voluntarul simte nevoia sa vorbeasca cu cineva,si cei care sunt din tara sau nu pot ajunge le pot urmari. Voluntarii simt nevoia sa vorbeasca cu oameni care au trecut prin experienta lor.. Era o problema in asteptarile voluntarilor. Omul vine si el cu povestile lui si cu lucrurile care il activeaza pe el. Si voluntarii au limitele lor si in momente delicate pot ajunge sa spuna ca nu se inteleg cu copilul.Sau vin cu asteptari mari:- si atunci e consiliat,", ne-a prezentat Iarina Taban cateva dintre sistemele dezvoltate in sprijinul voluntarilor.Au la dospozitie sicu metode de lucru de unde pot sa se inspire.Totodata, pentru fiecare centru exista un coordonator care tine legatura cu persoanlul de acolo. Tot ca metoda de siguranta, voluntarii merg in echipe de 2 la centru, chiar daca acolo fiecare isi face treaba cu copiii sai.In centre sunt copii si tineri de la 3 la 20 de ani, baieti si fete. Majoritatea invata la scoli normale, insa, din cauza situatiei de viata, de obicei sunt in urma fata de colegii lor din punct de vedere al acumularii de cunostinte cu 1-2 ani, uneori chiar si mai mult.Astfel,. Au fost situatii unde, pentru ca erau copii care aveau nevoie, centreleSi asta doua ore, o data pe saptamana, in fiecare saptamana, timp de 8 luni, adica pe parcursul anului scolar. Pe langa aceasta activitate,- la muzee, diverse cursuri sau vizite de orientare profesionala."Voluntarii ii insotesc in diverse locuri de munca, vorbesc cu angajatii de acolo, sa vada si plusurile si minusurile meseriei. Am fost la salon de infrumusetare, la pizzerie, dar si la Radisson.In Bucuresti, voluntarii ii mai duc la diverse cursuri - muzica, scoala de circ, handbal, inot, terapie, robotica, informatica. Dar focusul e pe acest mers saptamanal la ei si pe teme si activitati in centru", a mai spus Taban.ONG-ul are planuri mari pentru a le oferi copiilor cat mai multe unelte care sa-i ajute sa ajunga mari.Anul trecut, in parteneriat cu Raiffeisen Bank, au sustinut si cursuri de educatie financiara, proiect premiat la Gala Voluntarilor."Avem si anul acesta proiect de educatie antreprenoriala. Copiii se implica in tot, unde facem targul, de unde luam materialele, cauta pe Internet, vad unde e mai ieftin, invata sa lucreze in programe pentru flyere, afise.Un alt proiect in 2019 este de educatie pentru sanatate, cu sprijinul Kaufland Romania, prin care voluntarii care sunt deja prietenii copiilor si au o relatie bazata pe incredere si respect, ii invata despre corpul lor si obiceiuri sanatoase. Vrem sa promovam in randul adolescentilor, sa ajungem la cat mai multi, notiuni despre relatii si prietenie cat mai pe intelesul lor. In decembrie am lansat si o pagina de Facebook - Mari si Sanatosi ", ne-a mai spus Iarina Taban.In vara au fost organizate si cursuri de actorie, canto sau dans pentru copii, dar si ateliere de informatica, unde acestia sa invete sa lucreze pe calculator.Ce ar mai vrea Iarina Taban ar vrea si sa ajunga in toate judetele, cu sprijin de la autoritati si aplicatii de la voluntari. De aceea, daca ati vrea sa va implicati, dar nu sunteti din judetele mentionate la inceput, puteti gasi informatii AICI despre cum puteti aduce proiectul in orasul vostru Si, desigur, puteti sustine si donand