Servicii sociale de impact dezvoltate cu ajutorul ONG-urilor

Vocea cetatenilor nu are cum sa razbata pana la legiuitori fara un amplificator, adica un ONG care sa centralizeze sugestiile si sa le prezinte mai departe, urmarind ca propunerile legislative sa fie adoptate cu modificarile si actualizarile necesare.Asociatia Profesionala Neguvernamentala de Asistenta Sociala ASSOC, in parteneriat cu filiala ASSOC Valcea si Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, si-a propus sa dezvolte o "scoala" pentru ONG-uri, iar "testul" de absolvire sa constea in imbunatatirea ori schimbarea a doua legi din domeniul serviciilor sociale.Activitatile de instruire, consultare si dezbatere sunt cuprinse in proiectul "Initiative in politici publice alternative pentru servicii sociale de impact", lansat la 20 august 2018, pe care ASSOC alaturi de partenerii sai il vor derula pana in 19 decembrie 2019.Proiectul (SIPOCA/SMIS2014: 291/112241) este cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 si are valoarea totala de 998.290,77 lei, din care valoarea cofinantarii UE este 824.427,28 lei.Obiectivul general consta in intarirea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a participa activ la procesul de luare a deciziei, prin dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune, in vederea formularii si promovarii de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern in domeniul serviciilor sociale.Prin proiect se doreste ca reprezentantii ONG-urilor si partenerilor sociali sa dobandeasca forta, cunostinte si practici de lucru care sa le permita sa se implice activ in formularea si promovarea de propuneri alternative in domeniul serviciilor sociale, dar sa si dezvolte instrumente independente de monitorizare si evaluare a politicilor publice in acest sector.ASSOC si partenerii sai considera ca proiectul va stimula democratia participativa si va ajuta la rezolvarea problemelor comunitatii.