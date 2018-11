Siegfried Muresan: Romania la 100 de ani - poate cea mai buna perioada din istoria noastra

Toate motivele sa fim optimisti

Toate aceste lucruri s-au obtinut cu multa truda din partea romanilor. Acum, la 100 de ani, nu trebuie sa uitam provocarile si greutatile la care a fost supus poporul roman in toti acesti ani inainte de a ajunge unde suntem acum. Noi, politicienii, trebuie sa muncim pentru ca acest bine al tarii noastre sa dainuie si Romania sa creasca in continuare.In Romania este departe de a fi numai lapte si miere, suntem cu totii constienti. Mai avem mult de lucru la capitolele dezvoltare economica, infrastructura si nivel de trai. Conditiile in scoli si spitale sunt printre cele mai slabe din Uniunea Europeana. Desi am realizat progrese la nivelul justitiei si al luptei anticoruptie, vedem cum unii politicieni incearca sa stopeze acest avant. Coruptia inca este la un nivel ridicat.Acestea sunt marile probleme ale Romaniei in an centenar. Avem, insa, toate motivele sa privim spre viitor cu optimism, dar si cu mare atentie la provocarile care ne inconjoara. Optimismul vine din pozitia privilegiata in care se afla Romania acum. Suntem parte din cea mai mare si mai puternica piata comuna - Uniunea Europeana, suntem parte din cea mai puternica alianta politica din lume - NATO, iar peste o luna vom prelua chiar presedintia UE. Traim pe un continent in care este pace de mai bine de 70 de ani datorita Uniunii Europene.Am aderat la UE in 2007, astfel am dobandit, pe langa unitatea romaneasca, o unitate europeana. De mai bine de 10 ani, viitorul nostru este alaturi de Uniunea Europeana. Datorita UE, romanii pot calatori, studia si munci liber in toate statele membre.Avem acces liber la o Uniune care numara 500 de milioane de suflete. In plus, avem la dispozitie fonduri europene nerambursabile de peste 5 miliarde de euro anual care sa ne ajute sa ne dezvoltam. Avem, asadar, cele mai bune premise pentru a deveni un stat cu un nivel inalt de dezvoltare. Depinde de noi daca fructificam aceste oportunitati.Dar, alaturi de aceste oportunitati, trebuie sa avem in vedere si provocarile cu care se confrunta tara noastra. Ele sunt legate indeosebi, dar nu numai, de valul de populism care a atins continentul european in ultimii ani si care incearca sa prinda radacini si in Romania. Acest val al populismului si al propagandei antieuropene este puternic sustinut de inamicii UE, in special Federatia Rusa.De aceea, cand noi, politicienii, le vorbim oamenilor de trecutul, prezentul si viitorul Romaniei trebuie sa explicam mai clar, mai apasat, de ce tara noastra este intr-o situatie privilegiata acum si de ce binele Romaniei depinde de binele Uniunii Europene. Nu trebuie sa uitam ca mai mult de jumatate din cei 100 de ani de la Marea Unire am fost izolati, sub dictatura comunista, fara a avea dreptul de a calatori, fara a avea dreptul de a ne exprima sau de a ne alege conducatorii.Timp de jumatate de secol, romanii au trait cu toate lipsurile si fricile generate de un regim criminal. Romanii sunt acum mai liberi ca oricand sa calatoreasca unde vor, sa lucreze unde vor, sa isi deschida afaceri si sa se dezvolte cum vor si unde vor.Suntem cetateni romani, dar si cetateni europeni si avem aceleasi drepturi ca orice alt cetatean european din celelalte 27 de state membre. De aceea viitorul Romaniei trebuie sa fie strans legat de continuarea integrarii europene. Trebuie sa evitam orice risc de a ne intoarce in trecut. Iar pentru asta trebuie sa nu uitam trecutul recent si cat de valoroasa ne este libertatea.Inchei prin a spune ca, la momentul centenar, gandurile noastre trebuie sa se indrepte spre inaintasii nostri care au luptat si si-au dat viata pentru a obtine Marea Unire de la 1918. Spre parintii nostri care in 1989 au iesit in strada impotriva unui regim opresiv si datorita carora noi suntem acum liberi. Spre milioanele de romani care muncesc in strainatate si carora trebuie sa le oferim sansa de a se intoarce acasa.Nu in ultimul rand, gandurile noastre trebuie sa se indrepte catre copiii si nepotii nostri, carora trebuie sa le lasam o tara mai buna si mai prospera.