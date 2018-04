Sociolog: Copiii care au defilat la Pitesti nu vor mai fi aici peste 10-15 ani. Vor ramane cu imaginea Romaniei cenusii din care vor fi fugit Interviu

Si in alte tari democratice exista diverse festivitati la care oamenii participa cu placere si de bunavoie. Ce atrage atentia sau chiar deranjeaza in cazul Simfoniei Lalelelor de la Pitesti?

Credeti ca reprezentantii institutiilor au venit de placere la acel eveniment sau din interes, ca pe vremea comunistilor, cand oamenii mergeau la defilari pentru ca ii obliga partidul, dar cand se intorceau acasa blestemau familia Ceausescu?

Ati vazut imaginile care s-au viralizat pe Facebook cu barbatii care le sarutau indelung mainile doamnelor din Guvern venite de la Bucuresti? Era vorba doar despre un simplu gest de curtoazie, asa cum a sustinut Lia Olguta Vasilescu?

Respect sau frica?

In comunism respectul este frica si frica este respect

Dar nu mai suntem in comunism! Comunismul s-a incheiat acum aproape 30 de ani.

La parada au fost aduse chiar si persoane cu handicap, dar si foarte multi copii. Ce gandesc ei cand, dupa ce sunt obligati sa stea in soare si sa defileze imbracati tricolor prin fata politicienilor veniti de la Bucuresti, intra pe Internet si vad ca lumea libera e de fapt altfel?

Despre cazul micutei puse de profesoara sa faca tumbe pe ciment ce parere aveti? Multi dintre noi, parintii, am fost socati, dar politicienii, nu, nici macar presedintele Iohannis. Cum de a fost in stare o profesoara sa supuna fetita unor riscuri?

Din cate am citit in presa locala, profesoara fetitei, Nicoleta Andrei, s-a inscris in PSD in 2012 , dar clubul de gimnastica la care lucreaza este unul privat.

Stim cu totii ca Argesul a fost si a ramas un judet "rosu". Cum se poate patrunde acolo? Sau oamenii aceia ar trebui lasati in pace, sa slujeasca mai departe interesele PSD?

Comentariile se refera la deja celebra parada cu copii imbracati in tricolor organizata la Pitesti cu ocazia traditionalei "Simfonii a lalelelor", reportajul jurnalistilor de la Recorder aratandu-ne o Romanie parca blocata cu trei decenii in urma.Intr-un interviu acordat, sociologulanalizeaza ce s-a intamplat in Arges si atrage atentia asupra faptului ca, totusi, chiar si in judetele controlate perfect, economic si politic, de PSD exista zeci de mii de oameni care fac gestul revolutionar de a vota la alegeri "exact impotriva vointei care le era impusa de autoritatile locale si chiar si nationale".Este vorba despre trei lucruri. In primul rand, despre. Apoi, apare un semn de intrebare: in ce masura participarea, nu numai a copiilor (evident ca ei nu si-au dat acordul), ci si a institutiilor a fost una. Ma refer aici in special la scoli, pentru ca legislatia romana traseaza o linie destul de clara intre sistemul de invatamant si cel politic, in sensul ca nu se poate face campanie electorala sau politica in scoli etc. Cred ca folosirea copiilor este fenomenul atipic.Al treilea aspect este legat de guvernarea actuala si de PSD. Din cate am inteles, acest eveniment are loc anual in Pitesti, dar niciodata nu a fost asa un mare scandal ca acum, iar acesta este unsi a actualei coalitii de guvernare.Avem la putere o coalitie care isi tine foarte bine in priza oponentii. Cred ca niciodata nu s-a intamplat acest lucru (poate cu exceptia perioadei 2010-2012), sa existe o putere care focalizeaza foarte mult toata atentia celor care i se opun.As da exemplul guvernarii Nastase (2001-2004), care a stiut sa tina linistita ani de zile marea majoritate a populatiei, sa nu deranjeze, sa nu atraga atentia, sa nu sara calul decat extrem de rar. Traim acum un cadru comunicational al guvernarii care este diametral opus fata de ceea ce era atunci, desi vorbim tot despre PSD.E foarte greu de stiut. Si este posibil ca in interiorul aceleiasi institutii sa fie si oameni care sa actioneze politic, si oameni care fara sa aiba o opinie politica anume au vrut sa se puna bine cu mai-marii zilei, dar si oameni care dau din cap aparent foarte entuziast, insa, de fapt, sunt destul de nemultumiti.In legatura cu acest aspect, al relatiei cu politicienii,, pe care pesedistii argeseni nu au votat-o ca sa devina prim-ministru, nici nu stiau cine este. Dar aici intra in ecuatie si faptul ca Argesul, la fel ca multe alte judete, depinde foarte, foarte, foarte mult de centru.. Si moare in cateva saptamani.Evident, sunt si locuri in care lucrurile nu stau asa. Acolo, independenta fata de putere este mai mare. Aici as aduce in discutie scandalul universitatilor. Cele din Bucuresti si din Cluj isi permit sa isi manifeste nemultumirea fata de centru pentru ca nu depind de centru atat de mult incat sa trebuiasca sa plece capul orice s-ar intampla.M-as gandi mai degraba la respectul pentru ierarhii, care este sacru pentru oricine a trait in comunism, chit ca a urat comunismul.Pentru foarte multe zone din Romania acesta este cadrul social care exista.. Este acelasi lucru, termenii nu pot fi separati.Da, dar ei inca sunt. Ganditi-va la un om care are 70 de ani si care a locuit toata viata intr-un oras mic. La Revolutie avea 42 de ani, era deja perfect definit din punct de vedere mental, familial, profesional. Romania intra in UE in 2007, cand omul asta deja nu mai avea capacitatea sa traiasca ceva mai bine, sa castige bani in plus.Singurii care fac asta sunt PSD si intr-o oarecare masura televiziunile de stiri care ajuta PSD.Acesti oameni sunt decupati de Romania europeana, dinamica, cea care castiga bani, care traieste bine, care are aspiratii legate de lupta impotriva coruptiei, de autostrazi. Este(decat, poate, cu hiperinflatie in anii '90). Este lumea comunista, acesta este cadrul, in afara de componenta privind respectul fata de o femeie, care e minor. Coordonata pe care ei se pot baza, chiar si in anul 2018 este acest respect fata de superiori: sefii vor fi sefi intotdeauna!Pentru asta cred ca trebuie sa vorbiti mai degraba cu un psiholog. Ca sociolog, eu cred ca marea majoritate a acelor copii nu va fi in Romania peste 10-15 ani. De exemplu, sa nu uitam ca Argesul inseamna de fapt Dacia si niste bani care sunt dati de la stat, iar daca nu cream un cadru ca sa ramana in Romania, Dacia o sa plece.E posibil ca acest eveniment sa se stinga in timp sau sa nu aiba un impact masiv, cel mult sa se incadreze inRevin: Profesoara functiona intr-un sistem de valori care au legatura si cu mai-marii de la Bucuresti, ca se cheama Ceausescu, Dragnea, Dej, Dancila, Basescu sau Boc (nu conteaza).E si o nuanta legata de ospitalitate. Uneori, ospitalitate inseamna sidin partea vizitatorilor.Da, dar mentalitatea in care profesoara a fost formata nu a fost una "privata". As deplasa putin accentul de la institutiile statului la modul in care oamenii se orienteaza fata de lumea in care se afla.Intrebarea este una foarte complicata. Depinde si ce fel de partid doreste sa patrunda acolo. In genere, in Romania nu exista locuri unde sa nu poti patrunde absolut deloc daca esti oponent al PSD. Si aici am in minte cateva judete care la inceputul anilor 2000 au fost rotite dinspre PSD spre PNL si apoi la PDL, judete in care PSD si candidatii lui performau extraordinar, cum era Suceava de exemplu, si care in timp au devenit bastioane ale opozitiei fata de PSD. Este un lucru care porneste, cred eu, de la calitatea oamenilor pe care ii recrutezi.De altfel, si PSD actioneaza in sens invers: in judetele Cluj si Timis au acum foarte multi primari, in special in rural, pentru ca au reusit sa coopteze oameni credibili in comunitate.Ce salveaza Romania din multe puncte de vedere in locuri cum e inclusiv Argesul, unde niciodata PSD nu castiga cu 70%, este ca foarte multi oameni, dupa ani si ani de tot felul de probleme si presiuni, in cabina de vot se comporta intr-un mod cu totul diferit fata de cel la care s-ar astepta comunitatea sau persoanele de influenta.Sa nu uitati ca ca 75.000 de teleormaneni intotdeauna voteaza in turul doi impotriva PSD. 75.000 de oameni, un stadion intreg... Si nu exista un judet in Romania care sa fie mai ex-sovietizat decat Teleormanul, deci controlat perfect, din punct de vedere economic si politic, de catre un partid. Si totusi, 75.000 de oameni fac un gest care pentru ei si pentru Romania este revolutionar.La fel se intampla si in Arges, si in Buzau, si in Braila si in multe alte locuri. Multi vad la alegeri doar culoarea castigatorului judetului, dar nu observa ca deseori acel judet contine zeci de procente de oameni care au mers exact impotriva vointei care le era impusa de autoritatile locale si chiar si nationale.