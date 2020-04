Sociologii spun ca standardul de viata va fi afectat. Propun negocieri cu FMI, abrogarea Legii pensiilor

Ziare.

com

Raportul "Pandemia si standardul de viata. Politici de protectie sociala" este disponibil pe site-ul Institutului de Cercetare a Calitatii Vietii (ICCV) al Academiei Romane, pe platforma Romania Sociala, pe Biblioteca Virtuala de Sociologie si pe site-ul Asociatiei Sociologilor din Romania.Cei sase sociologi de la ICCV al Academiei Romane care au realizat raportul - Sorin Cace, Iulian Stanescu, Daniel Arpinte, Simona M. Stanescu, Sebastian Toc, Simona Mihaiu - arata ca, spre deosebire de criza medicala, care produce efecte imediate, criza economica are implicatii sociale, care deja se resimt si vor fi vizibile pe termen imediat si mediu.Potrivit cercetatorilor, standardul de viata va fi afectat mai ales dupa ce criza medicala va trece sau se va reduce.Ei adauga ca "lectiile" crizelor prin care a trecut Romania cu efecte in plan economic si social arata caContextul "dificil" de la inceputul anului 2020 schimba, potrivit celor sase cercetatori, perspectiva asupra politicilor de raspuns si constrangerilor la care acestea trebuie sa faca fata.Cercetatorii mentioneaza ca o parte dintre veniturile populatiei sunt deja reduse de pandemie, iar cei mai afectati sunt salariatii care au intrat in somaj tehnic (peste un milion de persoane au avut contractul de munca suspendat); persoanele in ocupare informala (adesea si precara), subocupare si/sau din agricultura de subzistenta, al caror numar precis ramane necunoscut si persoanele care s-au intors recent din strainatate si care nu au venituri (numarul precis al acestora este necunoscut).Ei indica dreptIn raport sunt analizate si veniturile din redistribuire ale populatiei, precum si principalele probleme ale celor doua componente ale sistemului de protectie sociala: asigurarile sociale si asistenta sociala. Astfel, se arata ca asigurarile sociale acopera circa 75% din sistemul de protectie sociala din Romania. Principalele recomandari in acest caz sunt cresterea indemnizatiei de somaj la 1.000 lei pe luna (75% din salariul minim net), in mod exceptional, pentru urmatoarele 3-6 luni; (re) introducerea contributiei sociale de somaj; universalizarea accesului la sistemul public de sanatate; (re) introducerea contributiei sociale de sanatate pentru pensionarii cu venituri mai mari de 3.200 lei lunar.De asemenea, sunt incluse recomandari privind asistenta sociala: cresterea ajutorului social pentru asigurarea venitului minim garantat la 1.000 lei pe luna per beneficiar/petent (75% din salariul minim net), in mod exceptional, pentru urmatoarele 3 luni, suplimentarea de la bugetul de stat a fondurilor pentru ajutoarele de urgenta ale primariilor pe 3 luni, revizuirea legii asistentei sociale, elaborarea strategiilor sectoriale din domeniul social pentru 2021-2027 pe baza noilor realitati.Recomandarile pentru sustinerea deficitului public includCercetatorii mentioneaza ca, potrivit estimarilor FMI (World Economic Outlook, editia aprilie 2020), deficitul public al Romaniei in anul 2020 va fi de -8,9% din PIB, echivalentul a circa 19 miliarde de euro si o scadere a PIB in termeni reali de -5%.In acest context, principalele recomandari din raport vizeaza: finantarea externa a deficitului - demersuri politice intense la nivelul UE pentru sustinere economica, initierea, de urgenta, de negocieri cu FMI pentru un acord de imprumut, negocieri pentru acorduri de imprumut cu BEI, BERD si BIRD, alte surse pentru finantarea unor investitii publice care sa stimuleze relansarea economiei, impozitul de solidaritate, politici privind pensiile si salariile -, indexarea punctului de pensie cu valoarea inflatiei, cresterea de salarii doar pentru a compensa rata inflatiei, reintroducerea unei grile nationale unitare de salarizare pentru administratia locala.