Sondaj IRES: Peste doua treimi dintre romani cred ca Romania va avea de castigat din detinerea presedintiei rotative a UE

Ziare.

com

Conform sursei citate,este evaluata ca un aspect pozitiv de catre 81% dintre romani si peste doua treimi dintre participantii la studiu (70%) cred cain urma detinerii Presedintiei Consiliului UE, se arata intr-un comunicat remis joiIn acelasi timp, insa, aproape 2 treimi dintre respondenti au spus ca sansele Romaniei de a intra in acest an insunt mici si foarte mici, in timp ce 30% considera ca ele sunt foarte mari si mari.Sondajul IRES a fost unul de tip interviu telefonic si a avut loc in perioada 7-9 ianuarie 2019, pe un esantion de 1.356 de subiecti, eroarea maxima tolerata fiind de plus/minus 2,7%.Liderii UE vin vineri la Bucuresti, cu ocazia preluarii de catre Romania a presedintiei rotative a Consiliului UE Presedintele Iohannis, premierul Dancila si oaspetii europeni vor sustine discursuri si vor asista la un spectacol organizat la Ateneul Roman. In paralel, sustinatorii Uniunii Europene si contestatarii Guvernului Dancila au anuntat ca vor iesi vineri seara in strada, in apropierea Ateneului.C.B.