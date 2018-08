Spaniolii au prins "unul dintre cei mai periculosi pedofili". Si e roman

Ziare.

Potrivit ABC Spain , romanul a fost arestat in sudul Madridului, fiind acuzat ca a violat cel putin 5 fete cu varste cuprinse intre 5 si 7 ani, le-a filmat inaintea si in timpul atacurilor, iar apoi a distribuit filmarile pe un site dedicat pedofililor.Politistii spanioli sustin ca romanul este cel mai periculos pedofil arestat in ultimii ani pe teritoriul Spaniei.Agentii de la Protectia Copilului din Spania au analizat mai multe filmari din baza de date ICSE (International Child Sexual Exploitation/ Exploatarea sexuala a copiilor), care este administrata de Interpol. Si-au dat seama ca unele au fost realizate in Spania, datorita unor obiecte din incaperea in care s-a filmat."Nu au fost evidente (obiectele - n.red.), dar au fost suficiente incat sa credem ca abuzurile din acea filmare s-au petrecut in Spania", a explicat unul dintre agenti.Odata ce si-au dat seama ca filmarile au fost realizate in sudul Madridului, politistii s-au impartit in doua echipe: una care sa il captureze pe barbat, iar alta care sa gaseasca victimele.Filmarile pareau sa fie realizate intr-un atelier mecanic, asa ca politistii au inceput de aici si au verificat fiecare atelier din zona. In unul dintre ele au recunoscut decorul din fundal, asa ca si-au dat seama ca acel atelier este scena ororilor.Au inceput sa fileze atelierul, iar in timpul primei nopti politistii au vazut un barbat parasind locatia si si-au dat seama ca el este autorul atacurilor datorita unui tatuaj. In filmarile mentionate erau vizibile mainile faptasului, iar tatuajul a putut fi observat cu usurinta. A doua zi, barbatul a fost arestat in timp ce pleca la serviciu.Dupa ce au identificat si victimele, politistii au stat de vorba cu parintii lor, iar acestia au explicat cum a reusit romanul sa le castige increderea fetelor. Dupa ce isi alegea victima, romanul se imprietenea cu parintii lor si stabilea intalniri de joaca intre victime si propriii lui copii."Ne-am lasat fetita sa se joace cu fiul lui", au explicat unii parinti, in timp ce altii au povestit ca i-au permis sa stea la ei pentru ca nevasta lui l-a dat afara din casa si "nu avea unde sa mearga".Barbatul are doi copii, o fata de 18 ani si un baiat in varsta de 10 ani.A.D.