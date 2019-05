Statistici ingrijoratoare: In Romania, peste 5.000 de copii au disparut de acasa in ultimul an

58% sunt victime ale unei forme de abuz sau exploatare;

19% sunt rapiti in contextul proceselor de stabilire a custodiei parentale (numai 16% din procedurile de rapire ale parintilor au fost solutionate prin mediere, in ciuda beneficiilor sale cunoscute pentru bunastarea parintilor si a copiilor);

17% din cazurile de copii disparuti in Europa au caracter transfrontalier;

in 20% din cazuri, apelurile din presa si sistemele de alerta pentru copii au jucat un rol important in gasirea copiilor disparuti; dormitul pe strada, cersitul si prostituarea sunt cele mai frecvente strategii, de risc maxim, pe care copiii fugari le au la indemana pentru a supravietui.

Ziare.

com

Salvati Copiii Romania precizeaza, intr-un comunicat, ca in perioada 30 aprilie 2018 - 20 mai 2019, 5.078 de minori au disparut de acasa, dintre care 151 cu varste pana la 10 ani, 1.410 cu varsta cuprinsa intre 10-14 ani si 3.517 mai mari de 14 ani, potrivit datelor furnizate de Directia de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului General de Politie.De asemenea, in aceeasi perioada de timp, potrivit aceleiasi surse, 5.072 de minori au fost gasiti, dintre care: 158 cu varste pana la 10 ani; 1.395 cu varsta cuprinsa intre 10-14 ani; 3.519 mai mari de 14 ani.Cele mai multe disparitii au fost inregistrate la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (sectoarele 1-6), IPJ Constanta si IPJ Neamt, arata datele centralizate.Organizatia neguvernamentala mentioneaza ca in 95% din cazuri este vorba de plecari voluntare, cele mai multe disparitii fiind inregistrate in randul adolescentilor."Copiii pleaca intentionat de la domiciliu sau din centrele de ocrotire a copiilor, pe o perioada nedeterminata", se arata in comunicat.Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania, Gabriela Alexandrescu, explica faptul ca aceste situatii trebuie abordate urgent."Tot mai multi copii traiesc situatii de viata in care fuga de acasa pare sa fie cea mai buna solutie. Au nevoie de sprijinul nostru imediat si consistent pentru a realiza ca este o falsa solutie, este un risc suplimentar pentru exploatare, abuz, trafic de copii. O atentie deosebita trebuie acordata copiilor din centrele de ocrotire si copiilor lipsiti de protectie parentala, urmare a fenomenului migratiei economice. Fuga reprezinta in viziunea lor o solutie pentru toate problemele cu care se confrunta, fara sa realizeze ca, dincolo de usa casei sau a institutiei de protectie sunt adesea provocari mai mari, greu de gestionat. Aceste situatii cu care ne confruntam trebuie abordate urgent prin crearea unor mecanisme eficiente de prevenire adresate deopotriva copiilor si adultilor care ii au in grija", spune Gabriela Alexandrescu.In comunicat se mai arata ca, potrivit datelor furnizate de Federatia Europeana pentru Copilul Disparut si Exploatat Sexual (Missing Children Europe), centralizate la nivel european, situatiile in care ajung copiii disparuti sunt:Salvati Copiii Romania a organizat o campanie de informare si sensibilizare a elevilor si cadrelor didactice cu mesajul "Fuga de acasa e o capcana, nu un refugiu", marcand in Romania Ziua Internationala a Copiilor Disparuti. Echipele de voluntari si specialisti ale Salvati Copiii au desfasurat activitati educationale cu peste 1.500 de elevi, din Bucuresti si alte 11 judete ale tarii, pentru a-i avertiza asupra situatiilor de risc in care copiii si adolescentii lipsiti de sprijin pot lua decizii cu impact negativ major asupra sigurantei si vietii lor.