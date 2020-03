Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

De exemplu, pentru Bucuresti si judetul Ilfov exista de acum un numar de telefon la care persoanele in varsta si bolnave pot apela pentru aprovizionare, ca sa nu fie nevoite sa iasa din casa.Proiectul poarta numele Cumparaturi la usa ta , iar numarul de telefon pentru cumparaturi de prima necestitate este 0727.030.303 Initiative similare au aparut si in restul tarii si le vom detalia, la randul lor.Domestos, spre exemplu, ajuta Crucea Rosie cu o donatie de produse in valoare de peste 70.000 de euro Restaurantul bucurestean Red Angus Steakhouse lanseaza initiativa prin care invita companiile ce activeaza pe teritoriul Romaniei sa isi uneasca fortele pentruimplicate in diagnosticarea si tratarea coronavirusului, in cadrul spitalelor din Capitala.Astfel, localul va asigura, din resurse proprii, masa pentru 600 de persoane, in intervalul 25 martie - 24 aprilie, si le propune partenerilor sa i se alature in acest demers, prin achizitionarea unui numar fix de meniuri zilnice de pranz.De asemenea,, pentru finantarea cercetarii si achizitionarea de echipament, pentru achizitia de kituri de testare si de materiale necesare pentru unitatile medicale din comunitatile unde isi desfasoara activitatea."Astfel, prin Fundatia pentru SMURD, partenerul nostru de traditie de peste 10 ani, sprijinim sistemul medical cu 2.500 teste PCR (SuperScriptâ„¢ III Platinumâ„¢ One-Step qRT-PCR) care vor sustine activitatea laboratorului national de referinta din cadrul Institutului National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara Cantacuzino, dar si cu reactivii necesari pentru dezvoltarea metodei de identificare a tipului de virus COVID-19 din tara noastra (analiza genomului pentru identificarea specificitatii nationale si a potentialelor mutatii genetice).Suntem alaturi de comunitatile din Constanta si Prahova, acolo unde ne desfasuram activitatea, iar prin parteneriatul cu Asociatia Daruieste Aripi, donam 37.000 de litri de carburant Serviciului de Ambulanta Constanta, pentru acordarea asistentei de urgenta, transport medical si consultantii de urgenta pe tot teritoriul judetului Constanta. Sponsorizarea ofera posibilitatea realocarii fondurilor pentru achizitia interna de materiale sanitare, echipamente de protectie si dezinfectanti", se arata in comunicatul companiei.Si bancacatre Asociatia Zi de Bine, pentru achizitia a doua aparate de ventilatie mecanica de inalta performanta si pentru acoperirea altor nevoi medicale.Pentru cei care in aceasta perioada nu-si vor putea gasi medicamentele de care au nevoie (Euthyrox si alte medicamente au disparut de curand din farmacii si au pus mii de romani in situatii dificile), s-au adunat cativa voluntari - farmacisti, medici sau oameni care pot oferi din timpul si energia lor - pentru a le veni in ajutor.Astfel, a luat nastere Reteaua 2.0 , careMagister Software a lansat proiectul social "Comanda online din magazinul tau de proximitate" si portalul web pentru comenzi online https://smartcash.store Prin acest proiect,Intrucat in urmatoarea perioada, cea mai importanta sursa de aprovizionare a populatiei vor fi magazinele de proximitate, proiectul permite clientilor din apropiere sa trimita comenzi, acestea urmand a le fi livrate cu contact uman minim sau, daca vor, totusi, sa se deplaseze la magazin, isi vor gasi comanda gata pregatita, pentru a o achita si a pleca rapid.In cadrul portalului, fiecare magazin care utilizeaza platforma software SmartCash RMS dezvoltata de companie are la dispozitie gratuit cate o pagina cu un URL scurt unic, pentru transmiterea online a comenzilor.Clientul va completa un formular simplu, in care sunt enumerate doar produsele generice dorite. Dupa primirea comenzii prin e-mail, operatorul din magazin deschide, folosind programul existent, cate o comanda de livrare, unde va adauga, cu confirmarea telefonica a clientului, sortimentele si cantitatile disponibile in magazin.Comanda listata se poate pregati in cosuri sau pungi, iar la livrare se va emite rapid bonul fiscal prin scanarea codului de bare al comenzii. Din pagina online a magazinului se pot tipari si multiplica anunturi ce pot fi distribuite la casutele postale ale clientilor din vecinatate, astfel incat acestia sa afle ca pot transmite comenzi online catre magazinul din apropiere.Profi poarta discutii cu mai multi retaileri nealimentari in vederea preluarii unei parti dintre salariatii pe care acestia ii disponibilizeaza, iar reteaua este gata sa extinda lista firmelor eligibile."Facem pregatiri pentru perioada urmatoare, cand ne asteptam sa ne marim considerabil efectivele, deoarece acum misiunea noastra principala nu mai sunt afacerile, ci sa actionam ca o organizatie privata care hraneste populatia.Cu aceasta ocazie, le multumim angajatilor nostri din magazine si depozite pentru prezenta lor profesionista si curajoasa in prima linie a confruntarii cu noul virus, caci munca lor nu se poate face de acasa", a declarat Pawel Musial, directorul general al magazinelor Profi.Aproximativ 50 de audiobook-uri, citite de autori Humanitas si de actori precum Victor Rebengiuc, Razvan Vasilescu, Marius Manole sau Mariana Mihut, vor fi difuzate in a doua parte a emisiunii Scena si ecranul, de luni pana vineri, de la ora 15,30, intr-o selectie a realizatorului RRC, Eugen Lucan.Nu in ultimul rand, primim deja vesti ca lucrurile incep sa reintre in normal: China incepe sa redeschida scolile, dupa o luna si jumatate de la inchiderea lor.De asemenea, se inregistreaza progrese rapide si in medicina, iar China a inceput testarea unui vaccin Romania se afla la inceputul incercarilor, dar si la inceputul primaverii si daca reusim sa privim cu incredere dincolo de frigul si zapada de afara, stim ca, pana la urma, vor veni vremuri mai bune.