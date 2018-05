SUA si Franta, mesaj la moartea Doinei Cornea: Libertatea de acum i se datoreaza. Romanii sa construiasca pe principiile statului de drept

Ziare.

"Dizidenta si opozanta vocala a opresivului regim comunist din Romania, doamna Cornea a luptat ani pentru a aduce libertatea in Romania. Curajul sau de a vorbi impotriva unui regim represiv si abuziv i-a inspirat pe multi romani si constituie un exemplu pentru toti.Libertatea care exista acum si care s-a raspandit in toata Romania este rezultatul eforturilor de o viata ale doamnei Cornea si ale compatriotilor sai. Aplaudam eforturile Doinei Cornea, unul dintre eroii romani ai luptei impotriva comunismului si speram ca mostenirea sa sa dainuiasca pe masura ce romanii continua sa construiasca o natiune bazata pe principiile democratice si pe statul de drept", a fost mesajul ambasadei SUA, potrivit News.ro.Si Ambasada Frantei la Bucuresti si Ministerul francez pentru Europa si Afaceri Externe au transmis vineri un mesaj de condoleante."Ambasada Frantei in Romania a primit cu mare tristete vestea decesului doamnei Doina Cornea. Viata doamnei Cornea a fost exemplara si parcursul sau admirabil, plin de curaj si de o determinare exceptionala. O femeie integra, doamna Cornea a ramas intotdeauna fidela convingerilor sale, in ciuda violentelor si a defaimarii, in pofida arestarilor si a izolarii la care a fost supusa.Pentru lupta sa de o viata impotriva tiraniei si in favoarea demnitatii umane, doamna Doina Cornea va ramane o personalitate gravata in memoria europeana. Ambasada Frantei transmite condoleante familiei", se arata in mesajul misiunii diplomatice franceze, citat de Agerpres.Si Ministerul francez pentru Europa si Afaceri Externe a transmis un mesaj de condoleante pe contul sau de Twitter: "Franta a primit cu tristete vestea decesului Doinei Cornea, simbol al disidentei anticomuniste in Romania si Comandor al Legiunii de Onoare. Transmitem condoleantele noastre familiei si poporului roman". Doina Cornea, publicist, traducator si profesor, a murit vineri , la Cluj-Napoca. In varsta de 89 de ea, ea este un simbol romanesc al luptei anticomuniste.