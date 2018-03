Taina Marelui Maestru si viata ca o spirala. "Esti unic prin felul in care dai" - Interviu

Care a fost prima iubire? Sportul sau dreptul?

Si de ce a invins Karate-ul?

Karate-ul nu e un sport dur, mai ales pentru o persoana aparent fragila fizic, ca dvs?

- Campionatul national de karate-kumite (lupta), 1997. Premiata de Sensei Adrian Popescu Sacele (dreapta) si Sensei Vasile Manea (stanga) -

Care e Calea?

Si de ce nu ati ramas in zona sportului, in care ati gasit armonia? De ce ati ales dreptul?

Sunteti avocata si in loc sa va concentrati pe domenii consacrate ati ales ceva nou, dreptul sportului. Ba chiar faceti si un doctorat in acest domeniu. De ce?

Lumea poate spune: "inca una care a copiat ceva de prin alte carti ca sa se faca doctor".

Chiar asa, la ce va foloseste?

- Conferinta in cadrul CONI - dna. Solvia Conta si dl.Igor Lanzoni -

- Conferinta CONI - dl. Giovanni Malago, Presedinte CONI -

Si peste toate acestea, in fiecare saptamana mergeti de doua ori, marti si joi, pentru a antrena gratuit, cate o ora si jumatate, elevi ai Scolii Ferdinad I din Bucuresti. De ce?

De ce ati ales o scoala de cartier, inca unul nu foarte favorizat al Bucurestiului?

Nu va plictisiti? Centura neagra cu doi Dan ii invata sa se rostogoleasca...

Ati obtinut vreo medalie cu ei?

Si pe dvs. ce va motiveaza sa va treziti la 5 dimineata ca sa faceti ceva gratuit?

Ati studiat la Sorbona. Cum erati privita ca romanca?

- La Sorbona -

- La Sorbona -

La Scoala Ferdinand I lucrati inclusiv cu copii de etnie roma. E mai dificil cu ei?

Ce ati invatat de la frantuzoaice? Privite din afara, sunt un etalon de eleganta, de feminitate.

De ce nu ati ramas la Paris?

Ce ati sacrificat pentru tot ce ati realizat?

Ziare.

com

Oricat de greu ne-ar fi sa-i vedem si sa-i auzim in vacarmul cotidian, profesionisti din toate domeniile construiesc cu tenacitate si migala o alta parte, o parte buna a prezentului si viitorului nostru, fac lumea noastra in fiecare zi mai buna cu tot ceea ce-i daruiesc.pare un portelan, frumoasa si fragila. Cand o intalnesti, nici prin cap nu-ti trece ca in spatele aparentelor sta femeia care intr-o clipa si cateva miscari poate pune la pamant pe aproape oricine. Fizic si intelectual.Este. Dar pasiunea vietii ei nu este niciuna dintre cele de mai sus. Pasiunea ei este sa daruiasca.Sportul. Este si o mostenire de familie. Tata a fost hocheist, sportiv de performanta la C.S Dinamo Bucuresti, component al echipei nationale si antrenor. Deci, tot un sport de contact. El este cel care m-a invatat, la 5 ani, sa patinez. Apoi, am practicat gimnastica ritmica, inot, tenis, la scoala generala eram in echipa de handbal, iar in liceu, la orele de sport, jucam baschet. O vreme am facut, concomitent, la CS Dinamo Bucuresti, dimineata, la 7:30 volei, si Karate, dupa-amiaza, la Scoala generala nr.28, unde invatam.Deseori am fost intrebata despre acest lucru. Poate pentru ca m-a fascinat filosofia Artelor Martiale. Cand eram mica, sigur ca nu realizam exact aceasta filosofie, dar simteam ca imi dau ceva de care voi avea nevoie in viata: curaj, disciplina, organizare, autoincredere si autocontrol, respect.Poate pentru ca am avut sansa sa intru la inceput intr-un Dojo, nu intr-o sala de antrenament, facand primii pasi pe aceasta minunata Cale sub indrumarea unui maestru, nu a unui antrenor.Poate ca duceam mai departe bagajul genetic mostenit de la tatal meu, care ma impingea catre activitati in care contactul fizic era prezent si vizibil. Poate... In orice caz, toate aceste considerente la un loc.Am fost un copil timid, dar cu ajutorul sportului mi-am depasit timiditatea. Faptul ca astazi sunt ceea ce sunt, datorez in mare masura sportului, in general, si in special Artelor Martiale.Desi s-au adunat multi ani de cand am facut cunostinta cu aceasta Arta Martiala, Karate-ul sportiv, competitional, la care v-ati referit, nu este reprezentat de o perioada indelungata de timp din viata mea si nu constitue partea cea mai importanta a dezvoltarii mele ca practicant.De altfel, parca pentru a-i pune capac, perioada in cauza s-a incheiat urat, parasind clubul caruia i-am ramas fidela, in urma unui accident foarte grav in timpul unui antrenament.Asa cum va spuneam anterior, inaintea acestei perioade am practicatDeci, dupa ce ranile s-au vindecat, m-am reintors la Karate-Do, regasind vechea Cale, pe care din acel moment n-am mai parasit-o si pe care o urmez si in prezent.Aceea pe care, definitoriu,Dezvoltarea celor doua laturi, fizica si spirituala, devenite incet-incet un tot, un intreg, iti aduc automat, prin stapanirea de sine,cum este denumit de catre japonezi.Numai traind in simbioza cu acest Mare Maestru incepi sa simti, sa explorezi si sa intelegi profunzimea lucrurilor si a oamenilor, traind intr-un echilibru desavarsit. Si, plecand de la acest echilibru interior, vei fi mereu in armonie cu toti sau tot ce te inconjoara.Probabil ca Dreptul m-a ales pe mine. Asta insa mai tarziu, pentru ca prima optiune, insa, a fost legata de farmacie. Am crescut cu fascinatia muncii si a atmosferei din lacasul de o curatenie exemplara, cu rafturile si sertarele pline de borcane si cutiute, recipiente cu etichete misterioase, aflate in laboratorul farmaceutic al spitalului Colentina, pe care numai surorile mamei, farmaciste, banuiam ca le inteleg.Exemple fabuloase pentru mine, visam sa le calc pe urme, dar sa lucrez ca cercetator in acest domeniu. Animata de aceasta dorinta si cu gandul ca datorita mie aceasta profesie va deveni o traditie in familie, am dat examen de admitere, am facut si apoi am terminat studiile liceale la Liceul Ion Neculce, la o clasa cu profil real: chimie-biologie, obtinand nota 10 la chimie, la examenul final, cel de bacalaureat.Dar n-a fost sa fie! In loc sa devin cercetatoare in industria farmaceutica, am devenit jurist, urmand cursurile Facultatii de Drept.Am avut sansa sa o cunosc pe d-na prof. univ. dr. Claudia-Ana Moarcas, un pedagog si un profesionsit desavarsit, care a avut ideea nastrusnica de a-mi propune, tinand cont de background-ul meu in domeniul sportului, sa studiez ceva inedit, practic sa pun bazele unei materii care nu exista la nivel academic in Romania, dreptul sportului.Mi s-a parut fascinanta ideea d-nei profesor Moarcas, careia ii multumesc, inca o data, pentru faptul ca m-a considerat demna de a face parte din grupul restrans de doctoranzi pe care il coordoneaza.Este adevarat ca de mai multi ani doctoratul a devenit o problema sociala, obtinerea si confirmarea titlului de doctor in multe cazuri fiind pusa sub semnul suspiciunii.In ceea ce ma priveste, suspiciunea de plagiat nu poate exista sub nicio forma, pentru ca doctoratul acesta este esenta sufletului si a experientei mele, a acumularilor dobandite in 17 ani de munca juridica si a celor peste 30 de ani de activitate spotiva, in diferite roluri, de la sportiv la antrenor, pedagog, jurist, organizator si moderator de evenimente sportive si juridice si, bineinteles, de activ si responsabil spectator.Este rodul unei munci asidue si oneste care ma face sa privesc pe oricine in ochi si sa pot raspunde chiar si celor rau intentionati sau carcotasilor care pun tot felul de intrebari ciudate, gen: "la ce iti foloseste tie, aici in Romania, faptul ca ai studiat la Sorbonna"?Am facut si fac totul din pasiune. Doctoratul este pasul normal in continuarea fireasca a celoralti pasi inceputi cu foarte multi ani in urma, alaturi de parinti, familie, invatatori, maestri si profesori, prieteni si somitati internationale ale vietii sociale, toti oameni minunati, pe calea pe care am ales-o si pe care o urmez.La Roma, in orasul etern, am fost la cursuri de management si psihologie sportiva, dreptul sportului, dorind sa inteleg cat mai bine fenomenul Sport.Am discutat diverse aspecte de si din sport cu avocati specializati in dreptul sportului, cu oameni de sport, campioni europeni, mondiali, olimpici devenind o prezenta constanta a unor prestigioase lacasuri precum: Libera Universita Maria SS. Assunta, Universita degli Studi di Roma "Foro Italico", Centro Olimpico "MATTEO PELLICONE" (FIJLKAM), Museo degli sport di combattimento, Biblioteca Apostolica Vaticana si cea din cadrul Scuola dello Sport (Comitato Olimpico Nazionale Italian-CONI).La Paris, am studiat Dreptul Sportului, frecventand atat Bibliotecile Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne si UNESCO, cat si Biblioteca Nationala a Frantei Francois Mitterrand.Asa cum am mai spus in diferite ocazii, am avut sansa si intelegerea necesara sa intalnesc oameni extraordinari, care, in diferite momente ale vietii mele, neconditionat, au fost alaturi de mine, mi-au intins o mana de ajutor, mi-au dat un sfat bun si pertinent, lucruri devenite adevarate ghiduri, constituindu-se in reali catalizatori sau in guri de aer necesare, uneori, supravituirii.Adepta a preceptelor japoneze, simt si cred, cu tarie, ca. Karate-Do-ul este o mica parte din binele primit de catre mine, intors ca un minunat dar celor care chiar au nevoie.Scoala Ferdianad I m-a ales intr-un fel. Ma plimbam prin zona, mi-a placut sala de sport, am intrat si s-au legat lucrurile. Bineinteles cu marinimia, tactul pedagogic, puterea de intelegere, clarviziunea, dorinta, profesionalismul si iubirea pentru copii a doamnei Violeta Dascalu, directorul scolii Ferdinand I.Am inceput in anul 2014 cu copii pe care i-am luat de la zero. Acestia nu stiau nici macar elemente de baza ale educatiei fizice.Am inceput prin a-i invata mai intai mersul, alergarea, sarituri, rostogoliri, exercitii de gimnastica simple, apoi complexe. Respiratia corecta. Exercitii de suplete si mobilitate. Si abia dupa aceea, Arte Martiale, BUDO.Nu poti sa faci tehnici de Arte Maritiale cand nu exista o baza solida. Si toate acestea fiind conditionate de prestatia foarte buna in postura de elevi, in clasa.Este fascinant sa lucrezi cu copiii. Si eu am invatat si invat multe de la ei. Am ajuns la o comunicare impresionanta. Cu ei si cu parintii lor.Aici nu facem performanta sportiva, nu mergem la concursuri, nu acesta este scopul. Visul mea este sa-i vad cum cresc, frumosi si sanatosi, plini de energie si dorinta, sa-i vad campioni in viata, sa fie oameni in adevaratul sens al cuvantului, cetateni responsabili, respectati si apreciati in societate.Rezultatele sportive apar ca o consecinta fireasca a acumularilor, a evolutiei fiecaruia, dar nu sunt obligatorii, ele nefiind sub nici o forma definitorii in viata acestora.Apoi, chiar daca sunt mai mici, las la aprecierea lor participarea la competitii sportive, pentru ca doar ei stiu si simt corect daca vor sa ia asemenea decizie.Eu doar iau cunostinta de alegerea lor, sunt alaturi de ei, ii ghidez, sustin si ii ajut in continuare, chiar daca nu sunt adepta sistemului respectiv, in care cel cu care te intreci este adversarul, de multe ori dusmanul tau si nu partenerul tau de intrecere.Sigur ca ma bucura medaliile obtinute in competitii sportive. Insa stiu ca, atunci cand ele constitue superlativul si cota maxima atinsa de tine in decursul vietii, discutam doar de o bucurie iluzorie, in cel mai bun caz o amintire frumoasa la batranete.Pentru mine,. Si sa ajunga la mal. Aceasta este marea satisfactie, este "medalia de aur".Cand timpul este frumos, mai ales in vacanta de vara, imbinam antrenamentele din sala de sport cu cele in are liber, in natura, in special pe stadion sau la bazinul de inot. Si s-a intamplat, si nu de putine ori, ca cei mici, de emotie sa nu intarzie, sa se trezeasca de la 5 dimineata, ca sa fie la ora 7 la antrenament.Chiar faptul ca ma intrebati din nou arata ca. Asta cred ca este problema esentiala. Daca ne-am preocupa mai mult de cei din jurul nostru, de tara in care traim, daca ar exista mai multa toleranta si intelegere, mai multa sensibilitate si compasiune, probabil ca lucrurile ar merge in alta directie. Sportul te invata aceste aspecte, si, in mod special, artele martiale.Bizar si incredibil, dar numaiDe altfel, trebuie sa profitam si sa ne bucuram din plin de toate oportunitatiile pe care ni le ofea aceasta minunata calatorie a vietii....Am fost intrebata despre fapte si lucruri urate sau mai putin placute, reale sau imaginare, legate de Romania. Fiind bruneta, am fost intrebata daca sunt tiganca, chiar de o profesoara de la Sorbona. Culmea e ca ea insasi era inchisa la culoarea pielii si a parului si era venita din afara Frantei, din Tunisia.I-am spus doar ca romanii formeaza un popor extraordinar si ca, in ciuda faptului ca sunt mandri, neinfricati si aprigi, sunt intelegatori, iertatori si permisivi.Sa stiti ca la Paris, printre cursantii veniti din toata lumea, eram foarte mandra ca sunt romanca, ma purtam ca atare si nu faceam rabat de la a demonstra acest simtamant.Toti copiii au acelasi potential, indiferent de etnie. Pot exista probleme cu parintii care nu inteleg ca in viata lucrurile se fac cu disciplina, organizare, cu respect, dar asta nu depinde de etnie. Iar problemele lor devin inevitabil problemele copiilor lor, al caror viitor este afectat de cele mai multe ori de aceasta.Copiii de etnie roma din colectivul nostru sunt foarte talentati, pot face performanta in multe domenii, iar parintii lor sunt intelegatori, respectuosi, preocupati de viitorul acestora. Este o placere sa lucrez cu ei, au calitati extraordinare, pe care sper din inima sa le valorifice.Limba franceza. Lasand insa gluma la o parte, pot afirma cu siguranta unui atent si fin observator, ca pot fi considerate si luate drept etaloan doar... privite din afara.Romancele sunt, in general, mult mai frumoase, mai pline de farmec si mult mai tenace. Apoi, sunt mai bune gospodine. Diferenta o face nivelul de trai, perceptia despre viata si increderea in sine, traiul mai dificil de la noi punandu-si amprenta.Si poate ca din cauza acelorasi motive,, care cu greu pot pune laolalta, pot cumula, componentele obligatorii ale feminitatii: gandire, exprimare, manifestare, o sensibilitate mai speciala, limbaj verbal si non verbal, paraverbal, atitudine.Nu mi-ar placea sa traiesc acolo. Dupa cum nu mi-a suras nici ideea de a ramane la Roma, chiar daca perioada in care am studiat a insemnat o experienta frumoasa si fructuoasa. Insa, de departe, cea mai minunata, extraordinara, incredibila si inaltatoare experienta, de la Roma, a fostErau mii de oameni acolo, iar Papa se plimba printre ei, vorbea cu ei, a ajuns la 20 de metri de mine; este atat de modest, de deschis, de iubit, emana o energie divina pe care care toti o simt. Am fost coplesita, dar m-am simtit, cu adevarat, binecuvantata.Am trait, traiesc foarte intens. Ma trezesc in fiecare zi la ora 5, ma culc la 12, simt efectele oboselii cronice, dar m-am obisnuit.Uneori am vrut sa abandonez, inclusiv doctoratul.Eu vad viata ca pe spirala. De fiecare data cand ajungem in aceeasi pozitie, o vedem cu alti ochi, de la inaltimea altei experiente. Dar important e sa stii ce vrei si cum iti aranjezi viata nu doar pentru moment, ci si pentru viitor.