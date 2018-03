Tarii, cat mai multe premii

Ziare.

com

Superb, dupa atatia ani, 41, sa ramai inca motiv atat de puternic de admiratie.Sigur, te bucuri, ca roman, cand traiesti un astfel de moment. Dar este el semnificativ pentru tine? Sau pentru tara noastra? Nadia a fugit de comunism, iar metodele folosite in pregatirea ei nu sunt acceptabile pentru un copil de astazi.Ce merit am eu pentru performanata Nadiei sau pentru opera lui Ionesco sau Cioran?Este o compensare la mijloc, bucuria vine din opozitia cu identificarea negativa obisnuita. Cunostri, de la cei din toate marile orase franceze pana la cei care ne conduc tara. Si care incearca sa pacaleasca Europa ca sunt cinstiti si nu au furat ei nimic, sefu' . Ii vorbeste lumea rea de rau degeaba, ei sunt niste mielusei cu buzunarele pline. Astia sunt mai multi si mult mai constanti, ma tem ca se califica mai bine la o marca de tara.Asta daca vrem neaparat sa ne asumam o identitate de grup. Eu ma abtin cat pot de la asta. Noul val romanesc de film nu ma reprezinta cu nimic. Stadionul plin de romani de la Roma, veniti sa sustina FCSB, la fel de putin.Ma bucur pentru Simona si suporterii ei frumosi, sunt mahnit de cei care o injura. Dar nu imi datoreaza cu nimic victoriile, nu am de ce sa mi le pun eu pe blazon.Cam asta despre bucuria ca un film romanesc a luat un nou premiu. Si a deschis o noua zona de explorare. Tot vesela pana la sinucidere, dar cu sex, macar. Si inca unul variat, pana dincolo si dincoace de imaginatia privitorului.Deja ne pregatim de premiile urmatoare, avem un film care completeaza seria. Soldatii din Ferentari, care este si cu gay, si cu tigani, si cu droguri. Si se incadreaza in imaginarul cu care filmele romanesti se prezinta la premii in Occident: mizerie, intuneric, oameni isterici, tristete si inapoiere. O mana intinsa care cere de pomana aratand handicapurile tarii . Poate cu acesta vom ajunge si la Oscar.Astea vor trece, ca sa ma intorc la emisunea sportiva de la inceput. Peste 40 de ani, nu vor produce aceste premii nicio admiratie. Sunt produse efemere de export.La Roma echipa de fotbal a pierdut zdravan, dar suporterii s-au bucurat de un moment de solidaritate. Asta le va ramane, in masura in care il vor adauga in propria lor identitate.Fetele noastre, baietii nostri, ne bucuram chiar daca nu sunt (em) toti campioni. Ca si cum am fi.