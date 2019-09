Testamentul lui Victor Rebengiuc: Nu timpul le rezolva pe toate, ci oamenii

Ziare.

Scenariul este unul emotionant, despre responsabilitate sociala si grija fata de aproapele nostru, despre datoria comuna pe care societatea noastra ar trebui sa o aiba fata de "copiii nimanui": "Nu timpul le rezolva pe toate, doar oamenii pot face asta" - sunt cuvintele transmise de marele actor in materialul video ce poarta titlul "Testamentul lui Rebengiuc" (video: https://www.hopeandhomes.ro/oamenii )."Sunt batran. Eu nu mai am prea mult timp la dispozitie. Dar nu timpul le rezolva pe toate. Doar oamenii pot face asta", spune acesta, amintindu-ne ca depinde de fiecare dintre noi sa schimbam in bine lumea in care traim.Proiectul a fost lansat oficial miercuri, 25 septembrie, in spatiul fastuos al Salonului Cerchez al Muzeului National Cotroceni. Evenimentul a avut-o ca gazda pe Amalia Enache, jurnalist PRO TV si Ambasador al Hope and Homes for Children, si l-a avut ca invitat de onoare pe maestrul Victor Rebengiuc.Lansarea campaniei a fost urmata de un recital sustinut de pianistul Stefan Doniga si violonista Diana Jipa, care s-au alaturat astfel sustinatorilor Fundatiei, prezenti la eveniment.Prin intermediul campaniei, publicul este indemnat sa doneze, prin trimiterea textului. Suma stransa va contribui la ipana in 2027.In acest moment,, iar alti 300.000 traiesc la limita saraciei si se afla in risc major de abandon."Eu am crescut fara tata pentru ca tatal meu, al nostru, al meu si al fratelui meu, ne-a parasit de cand eram foarte mici si am simtit lucrul acesta. Mie tata mi-a lipsit. Am avut niste bunici care ne-au crescut extraordinar, s-au dedicat noua si le multumesc oriunde sunt ei acum.Asa ca am raspuns 'da!' din prima clipa, fara ezitare, pentru ca imi plac copiii, imi plac copiii fericiti si imi e foarte mila si mi se rupe sufletul pentru copiii nefericiti. Au existat,, poate mai multi ca in alte tari europene, dar vad ca exista interes si Fundatia [Hope and Homes for Children] face eforturi pentru ca acesti copii lipsiti de caldura familiala sa fie fericiti.Am fost si la casele construite de Fundatie. Copiii erau la scoala, dar am vazut locul unde traiesc si unde au posibilitatea sa se dezvolte si intelectual si fizic si sa aiba o educatie frumoasa, sa se simta liberi si fericiti., trebuie sa incercam sa oferim mai mult fiecarui copil care, prin cine stie ce nefericit eveniment, ce ghinion cumplit, e singur, e fara parinti, e fara surori, e fara tata. Va urez mult succes!" -"Fiecare gest conteaza, fiecare dintre noi poate schimba viata unui copil. Am vazut in cei 21 de ani de activitate in Romania ce poate face generozitatea partenerilor nostri. Viata a zeci de mii de copii a fost schimbata cu ajutorul lor. Azi, impreuna cu maestrul Victor Rebengiuc ii chemam alaturi de noi pe toti cei care stiu ca nu timpul, ci oamenii le rezolva pe toate, cain care traim si a omeniei noastre.La Hope and Homes for Children credem in puterea solidaritatii si in dreptul fiecarui copil la speranta si la o viata mai buna. Copiii pe care ii ajutam sunt copiii nostri, copiii lumii in care traim, ei ne dau masura omeniei si sensului vietilor noastre. Ii asteptam asadar pe toti cei care cred la fel ca noi sa doneze 2 euro pe luna trimitand HOPE la 8844." -Campania de strangere de fonduri se desfasoara in perioada septembrie - decembrie 2019. Sustinatorii pot dona 2 Euro lunar trimitand textul HOPE la 8844 pentru a sprijini continuarea procesului de dezinstitutionalizare, demarat de Fundatie cu mai bine de 21 de ani in urma, cand in orfelinatele Romaniei existau peste 100.000 de copii.Astazi, in orfelinatele din Romania sunt peste 6.000 de copii, iar Hope and Homes for Children isi concentreaza atentia asupra inchiderii tuturor institutiilor de tip vechi pana in 2027 si inlocuirea sistemului institutional de protectie a copilului cu un sistem bazat pe conceptul familial.Fundatia, timp in care a contribuit in mod direct sau indirect la inchiderea a 58 de institutii de tip vechi (orfelinate), in timp ce alte 10 sunt in curs de inchidere.Prin serviciile dezvoltate de Hope and Homes for Children, copiii trec de la ingrijirea in institutii-mamut in care nu beneficiaza de atentie si afectiune individuala, la sisteme bazate pe conceptul familial, care le permit o viata apropiata de normalitate.Prin eforturile Fundatiei si ale partenerilor sai,, iar alti 455 urmeaza sa paraseasca orfelinatele in curs de inchidere.In acelasi timp, Fundatia activeaza intens in prevenirea separarii copilului de familie, intervenind cu mijloacele necesare pentru sustinerea familiilor in care riscul de abandon al copiilor este ridicat.Astfel,, 1.168 tineri au fost sprijiniti pentru o viata independenta, 1.964 de copii au fost primiti in centrele de zi, iar 930 in regim de urgenta si 8.998 de membri de personal din sistemul de protectie al copilului au fost instruiti de Hope and Homes for Children.Pana in acest moment,, al carei obiectiv este ca pana in 2027 sa fie eliminata institutionalizarea copiilor in tara noastra.Mai multe informatii la www.hopeandhomes.ro