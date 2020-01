Topul celor mai puternice pasapoarte in 2020: In cate tari pot intra romanii fara viza

Top 5 cele mai puternice pasapoarte din 2020:

Japonia (191)

Singapore (190)

Coreea de Sud si Germania (189)

Italia si Finlanda (188)

Spania, Luxemburg si Danemarca (187)

Top 5 cele mai slabe pasapoarte:

Afganistan (26)

Irak (28)

Siria (29)

Pakistan si Somalia (32)

Yemen (33)

este un clasament ce listeza numarul de tari in care detinatorii unui pasaport pot intra fara sa aiba nevoie de viza, stabilind astfel cele mai puternice pasapoarte din lume., urcand un loc fata de anul 2019, si este peste state ca Argentina, Emiratele Araba Unite sau Hong Kong.In total, cetatenii romani pot parasi granitele sprefara sa aiba nevoie de viza.Japonia ocupa primul loc pentru al treilea an la rand, cetatenii niponi putand sa intre fara viza in 191 de tari. Pe locul doi este statul Singapore, cu un scor de 190.In timp ce in ultimii 10 ani, Emiratele Arabe Unite au avansat tot mai mult, lucru datorat cresterii economice si imporantei tot mai mari in comert si geopolitica, tari precum Statele Unite si Marea Britanie au scazut tot mai mult in clasament.Incertitudinile cauzate de Brexit au continuat sa creasca odata cu victoria Partidului Conservator de la sfarsitul anului trecut, mobilitatea si transportul dintresi tarile UE ramanand sub semnul intrebarii.In ceea ce priveste cele mai slabe pasapoarte, lucrurile nu s-au schimbat mai deloc comparativ cu anii trecuti, intalnind in continuare tari din Orient si din imediata vecinatate a acestuia.