Tot mai multi romani si bulgari emigreaza in Monchengladbach

Principalul motiv pentru imigrare: salarii mai bune

Landul NRW sprijina un proiect de integrare

Populatia din Gladbach este in crestere in ultimii doi ani si jumatate, lucru care se datoreaza mai ales imigratiei din sud-estul Europei, in special din Romania si Bulgaria. Asta reiese din datele puse la dispozitie de autoritatile locale din Monchengladbach si de cele din landul Renania de Nord-Vestfalia (NRW), cea mai populata regiune a Germaniei.Potrivit municipalitatii din Monchengladbach, la 31 martie 2018, in localitate traiau 44.735 de straini. Cel mai puternic cresc grupurile etnice ale romanilor (2.791, cu 50,7% mai multi decat la 31 decembrie 2015), bulgarilor (2.446, plus 72,4%), polonezilor (4.143, plus 8,7 procente) si spaniolilor (1.749, plus 26,4 procente).Monchengladbach este astfel printre orasele din landul NRW cele mai afectate de imigratia din sud-estul Europei."Principalul motiv de relocare a acestor oameni, indiferent de calificarea profesionala, de la medici la muncitori, il reprezinta posibilitatile de castiguri materiale mai mari si conditiile mai bune de pe piata muncii din Germania", sustine municipalitatea din Monchengladbach.Romanii si bulgarii se bucura din ianuarie 2014, in calitate de cetateni comunitari, de drept de munca nerestrictionat in toate tarile Uniunii. Adica au acces liber pe piata muncii si drept de a solicita ajutoare sociale, de genul ajutorului de somaj ("Hartz IV") sau alocatiilor pentru copii, cu conditia sa fie inregistrati ca locuitori intr-o localitate germana.Administratia locala din orasul amintit spune ca relativ multe familii se muta din Bulgaria la Monchengladbach. "Acesti oameni vin mai ales din doua regiuni anume ale Bulgariei", spune responsabilul de profil de la primaria locala, Gert Fischer.Din Romania, ar veni la Gladbach mai ales barbati singuri in cautare de locuri de munca. Nu se specifica o anumita regiune din Romania din care acestia ar sosi cu precadere. In orice caz, atat la romani, cat si la bulgari, cel mai des intalnite sunt cazurile de persoane singure care se muta la Monchengladbach, mai putin familii intregi.Din mai 2017, administratia din Gladbach desfasoara un proiect intitulat "Implicarea sociala si integrarea imigrantilor din sud-estul Europei". Planul vizeaza controlarea procesului migrationist.Guvernul regional din landul Renania de Nord-Vestfalia sprijina acest proiect pana la sfarsitul lui 2019. Patru angajati ai administratiei din Monchengladbach, unii chiar vorbitori de romana sau bulgara, se ocupa concret de cazurile de imigratie din Europa de Sud-Est.Activitatea de integrare ar trebui largita si interconectata cu alte structuri si proiecte, pentru "a putea acorda grupurilor vizate consilierea ampla de care au nevoie". In plus, trebuie eliminate "situatiile problematice" create "de grupurile de imigranti mentionate pe teritoriul orasului". Iar acesti angajati ofera "ajutor pentru integrarea mai buna a acestor grupuri aparte de imigranti".Municipalitatea vrea sa poata estima mai bine cine anume din aceste tari alege sa vina la Monchengladbach. De unde provin mai exact acesti imigranti din Romania si Bulgaria? Unde locuiesc ei cand se muta in orasul german? Si cum ar putea fi integrati mai bine? Cum pot fi evitate problemele in tot acest proces?"Aceasta presupune si sprijinirea activa a acestor persoane, atunci cand se inregistreaza ca locuitori ai orasului Monchengladbach", spune responsabilul local Gert Fischer. "Ne ocupam de oameni atunci cand ajung la noi".Imigrantilor din sud-estul Europei li se ofera un ghid de integrare, cu o harta a orasului, cu oferte centrale de ajutor, proiecte de implicare a parintilor la scolile cu copii majoritar de origine straina, strategii de obtinere a unei locuinte si material informativ privind modul in care se separa gunoiul in Germania.