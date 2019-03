3 din 4 romance considera ca sefii apreciaza mai mult munca barbatilor

Ziare.

Totodata, aproape jumatate dintre respondente cred ca o femeie trebuie sa munceasca mai mult decat un barbat aflat pe o pozitie similara, pentru a fi apreciata de sefi.Mai mult, aproape trei din cinci considera ca au avut dificultati profesionale prin prisma faptului ca sunt femei, precum ratarea jobului dorit (15,3% dintre raspunsuri), ori accesul mai dificil la un job decat pentru un candidat de sex opus (21,3% dintre raspunsuri).De asemenea, doua din cinci femei spun ca accesul lor la o functie mai buna sau la promovare in companie a fost mai dificil, in timp ce 18% considera ca sefii le-au impus standarde mai ridicate de performanta decat unui coleg de sex opus aflat pe o pozitie similara.Abordarea diferita a angajatorului porneste inca de la etapa de recrutare, se arata in sondajul realizat de BestJobs. Astfel, trei din zece femei au fost intrebate la interviu daca au copii sau au in plan ca in viitorul apropiat sa aiba copii, considerand ca raspunsul lor va avea o influenta asupra deciziei de recrutare.Cea mai comuna intrebare a fost, pentru sase din zece femei, daca sunt dispuse sa lucreze peste program.Pe de alta parte, decizia de a avea un copil afecteaza intr-o mare masura capacitatea unei angajate de a lucra in afara orelor de program. O treime dintre mamele care au raspuns la sondaj au declarat ca la locul de munca sunt percepute ca fiind mai putin dispuse sa stea peste program, ori chiar mai putin implicate si responsabile la locul de munca (4,25% din cazuri).Totusi, 15% afirma ca sunt percepute ca fiind mai implicate si mai responsabile, iar circa 30% nu au simtit o schimbare de atitudine din partea colegilor/sefilor din aceste puncte de vedere.Femeile care au devenit mame au resimtit insa alte efecte negative pe plan profesional de-a lungul carierei. Astfel, doua din cinci respondente care au afirmat ca au copii minori considera ca ascensiunea lor profesionala a fost ingreunata. In primul rand, cea mai importanta consecinta a fost resimtita asupra nivelului salarial, jumatate dintre ele declarand ca au fost afectate la acest capitol.Astfel, 11,5% dintre angajatele care au copii cred ca salariul actual ar fi fost cu pana la 20% mai mare, in timp ce un sfert dintre ele considera ca ar fi putut castiga cel putin cu 20% mai mult. Celelalte nu au putut face o estimare.Exista si cazuri in care femeile care s-au intors din concediul de crestere a copilului au fost retrogradate pe o pozitie inferioara (16%), si-au pierdut slujba in primul an de la reintoarcerea la munca (6,9%) sau li s-a redus salariul (5,34%).Un alt element care ingreuneaza activitatea profesionala a femeilor il reprezinta treburile casnice, precum ingrijirea locuintei sau a copiilor, dupa serviciu. In proportie covarsitoare (63,3% din total respondente), femeile spun ca ele realizeaza cea mai mare parte a acestor sarcini si doar un sfert dintre respondente au declarat ca impart sarcinile in mod egal cu partenerul, in timp ce abia 3% au afirmat ca partenerul este cel care se ocupa cel mai mult de activitatile casnice.Consecinta directa este ca 58% dintre respondente au spus ca sunt mai obosite, asadar trebuie sa depuna mai mult efort la job, iar mai putin de o treime au afirmat ca nu sunt afectate, fiindca au timp suficient pentru odihna.Totodata, trei din cinci femei sustin ca firma pentru care lucreaza nu le asigura un echilibru intre locul de munca si viata personala.Sondajul BestJobs a fost efectuat in perioada 12-28 februarie, pe un esantion de 1.024 utilizatori de internet, reprezentativ la nivel urban din Romania.