Trei sferturi dintre romani spun ca lucrurile merg intr-o directie gresita, aproape jumatate cred ca 2018 va fi mai prost - Sondaj IRES

Cel mai important eveniment al anului

Incredere si nemultumiri

primar - 49%

mass media - 43%

presedintele tarii - 39%

BNR - 30%

organizatii neguvernamentale - 26%

FMI - 21%

prim-ministru - 20%

Parlament - 15%

partidele politice - 10%

Realizari si perspective

Astfel, potrivit studiului IRES, doar 17% dintre respondenti apreciaza ca directia in care se indreapta tara este cea buna.Mai mult de jumatate dintre romani,, procentul celor foarte multumiti sau destul de multumiti fiind de 40%. Cei mai multi nemultumiti se regasesc in randurile celor cu studii elementare si medii.In ceea ce priveste, 45% dintre cei chestionati spun ca anul a fost mai prost, pentru 30% a fost la fel, iar 24% spun ca a fost mai bun. Intrebati cum cred ca vor trai peste un an, 46% dintre intervievati au raspuns ca vor trai mai prost, 24% cred ca vor trai la fel, iar 25% considera ca vor trai mai bine.La intrebarea "Cum credeti ca va fi anul 2018 pentru Romania, in comparatie cu acest an?", 46% au raspuns ca anul va fi mai prost, 24% ca va fi la fel si 28 % ca va fi mai bun.Cei mai multi romani,, 24% de cresterea preturilor, 15% de boala, 13% de lipsa locurilor de munca, 6% de lipsa veniturilor, 5% de nesiguranta locului de munca, 4% de lipsa de perspectiva, 2% de singuratate, 3% de altceva, iar 1% spun ca nu au fost ingrijorati de nimic.Mai mult de jumatate dintre respeondenti (53%), nu stiu sau nu raspund la intrebarea referitoare la cel mai important eveniment al anului care se incheie, iar 7% nu considera ca au existat eveniment importante in 2017.Totusi, pentru 8% dintre cei intervievati,a fost moartea Regelui Mihai, tot 8% fiind si procentul celor pentru care cel mai important eveniment al anului a fost reprezentat de protestele din ianuarie - februarie. Pentru 5% cel mai important eveniment a fost Ziua Nationala, iar pentru 4% cresterea salariior sau a pensiilor, urmate de Ordonanta 13/Legile justitiei - 3%, schimbarea Guvernului Grindeanu si criza politica 0 2%, preluarea puterii de catre PSD - 1%.In ceea ce priveste cel mai importantal anului, aproape o treime dintre romani, 30%, considera ca el a fost schimbarea legilor Justitiei, 28% - manifestatiile impotriva Ordonantei 13, 17% - majorarea salariilor din mediul bugetar, 12% - schimbarea Guvernului Grindeanu, 8% - reforma fiscala initiata de Guvern, 1% - altul, iar 4% nu stiu sau nu raspund.Un procent deromaneasca in 2017, iar 34% spun ca nu sunt prea multumiti, 8% fiind destul de multumiti si 1% foarte multumiti.In topul increderii in institutii, pe primul loc se afla Uniunea Europeana, 51% declarand ca au multa si foarte multa incredere, urmata in ordine de:pentru felul in care au mers lucrurile in 2017 in Romania este considerat de 47% dintre repondenti Guvernul, in timp ce 23% considera ca este Parlamentul, 22% presedintele si 4% BNR.In ceea ce priveste tarile cu care romanii considera ca trebuie sa avem o relatie mai buna, ordinea este Germania (64%), SUA (57%), Franta (45%), Marea Britanie (38%), Italia (34%), Moldova (29%), Spania (29 %), Rusia (24%), Ungaria (22%), Ucraina (21 %).Pentru 20% dintre cei chestionati,este iesirea de sub comunism, urmata de Marea Unire - 15%, aderarea la UE - 8%, regimul comunist - 7%, alte optiuni situandu-se la 1%, in timp ce 32 % nu stiu sau nu raspund.este considerat de 10% Revolutia din 1989, urmata de liderii de dupa 1990 - 8%, era comunista - 7%, conducerea actuala - 5%, perioada post-comunista, distrugerea industriei - 4%.19% dintre cei chestionati considera caar trebui sa fie crearea locurilor de munca, 14% - cresterea nivelului de trai si respectarea promisiunilor, dezvoltarea economica - 9%, cresterea veniturilor populatiei - 5%, imbunatatirea starii sistemului de invatamant - 4%, combaterea coruptiei - 4%, imbunatatirea starii sistemului snaitar si dezvoltarea infrastructurii rutiere cate 3 %, legi coerente si stabilitate politica cate 2%. Alte optiuni au fiecare cate 1%.Studiul a fost realizat in perioada 6 - 8 decembrie, pe un esantion multistratificat, probabilist de 1627 de subiecti cu varsta peste 18 ani, prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Eroarea maxima tolerata este de +/- 2,5%.