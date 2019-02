"Tu ce faci pentru ceilalti?" Programul prin care Ambasada SUA ii sprijina pe romani sa faca voluntariat

Ziare.

"Proiectul 4/4PentruPrieteni celebreaza la nivel national valorile voluntariatului si ale prieteniei, prin care ne unim fortele pentru a schimba ceva in bine in jurul nostru, oriunde ne-am afla in Romania. Ne oprim pentru putin din rutina zilnica si facem ALTCEVA. Facem voluntariat in comunitatea noastra si donam timp unor cauze nobile. Urmand modelul Statelor Unite ale Americii, care sarbatoresc in aprilie Luna Voluntarului, 4/4PentruPrieteni se doreste o recunoastere a muncii voluntarilor in folosul semenilor lor.Daca sunteti un ONG, grup de initiativa locala, scoala, liceu, universitate sau alt tip de organizatie si vreti sa gazduiti sau sa organizati un eveniment in data de 04/04/2019, va rugam", se arata intr-un comunicat al Ambasadei SUA remis vineriActivitatile de voluntariat pot fi din orice arie tematica si dedicate oricarui tip de grup tinta."Incurajam organizarea de evenimente de voluntariat in toate ariile tematice: educatie, mediul inconjurator, caritate etc. Lasati-va imaginatia libera si creati activitati interesate, in medii diverse, care sa permita socializarea voluntarilor si prin care sa aduceti un impact pozitiv.Nu va limitam cu privire la tema ce trebuie abordata pentru eveniment", precizeaza ambasada.Deja peste 50 de organizatii si institutii din tara s-au alaturat initiativei, printre care multe scoli si licee, astfel tinerii insusindu-si valorile pe care le descopera devenind voluntari.Ziua de 4 aprilie nu a fost aleasa intamplator, ci pentru ca atunci comemoram 51 de ani de la moartea dr. Martin Luther King, Jr.. De altfel, intreg proiectul doreste sa promoveze valorile dupa care a trait activistul american."Intrebarea cea mai stringenta si importanta a vietii este: ce faci pentru ceilalti?", este citatul pe care se cladeste programul destinat voluntarilor.Toti coordonatorii locali si voluntarii vor primi la final certificate de apreciere si diverse materiale personalizate.A.S.