Un barbat fara adapost din Alba a salvat de la inghet o catelusa cu 7 pui

Impresionati de gestul barbatului, mai multi voluntari s-au mobilizat si acum aduna pentru el haine, incaltaminte de iarna si alimente.Situatia a fost semnalata de o persoana aflata in trecere prin oras. Aceasta a contactat grupul de voluntari care se ocupa de salvarea cainilor abandonati le-a spus ca o catelusa este intr-o situatie critica din cauza temperaturilor mult sub zero grade si pare a avea undeva si pui.Imediat, voluntarele Georgiana si Andreea au plecat s-o caute, iar cum au ajuns in zona semnalata, au avut placuta surpriza sa constate ca animalul nu era chiar lipsit de ajutor.Au gasit catelusa si 7 pui intr-un adapost improvizat de domnul Vasile, un om al strazii care, in ciuda faptului ca o duce foarte greu, mai ales in aceasta perioada, a gasit resurse sa ingrijeasca cele opt suflete, sa le fereasca de ger si sa le asigure mancare."Domnul Vasile este exemplul clar ca atunci cand exista omenie se poate gasi si o solutie pentru cei aflati la nevoie, fie om sau animal. Ne-a impresionat foarte tare grija cu care el a amenajat un cort in care a adus saltele, haine vechi si paturi care sa-i apere pe micuti si pe mama lor de frig", povesteste Georgiana, una dintre voluntarele grupului.Ea a spus ca barbatul nu a vrut sa vorbeasca despre situatia lui, a recunoscut doar ca in zilele mai geroase doarme intr-un centru de noapte al Primariei, insa despre animale, ce reprezinta ele pentru un om si cum trebuie ocrotite, ar fi fost in stare sa vorbeasca ore in sir. A povestit ca, impreuna cu alte 3-4 persoane aflate in aceeasi situatie, pun mana de la mana si hranesc mai multi caini abandonati in zona autogarii, pentru ca, spune el, "oamenii care iubesc animalele sunt oameni"."Nici el, nici ceilalti care au venit sa vada de ce ne aflam acolo nu ne-au cerut nimic, nici macar un colt de paine. Ne-au cerut, insa, sa ne asiguram ca atat catelusa, cat si puii vor ajunge intr-un loc in care sa fie bine ingrijiti. Noi am simtit ca domnul Vasile si ceilalti tovarasi ai lui trebuie rasplatiti cumva, asa ca am inceput sa strangem, de acasa, de la rude sau prieteni, obiecte de imbracaminte calduroase, incaltaminte si alimente pe care o sa le ducem acolo, la ei. De asemenea, vrem sa le propunem sa lucreze cu ziua, in diferite locuri, daca vor, ca sa-si imbunatateasca putin viata", a mai spus tanara voluntara.Povestea catelusei si a puilor are un final fericit. Ei au ajuns la o iubitoare de animale din Cluj, care ii va ingriji pana la momentul adoptiei.