Un deputat vrea ca fiecare roman sa primeasca la 18 ani Constitutia

"Initiativa mea spune ca acum, la 18 ani, cand se reinnoieste buletinul odata cu acesta, cei de la Evidenta Populatiei sa ofere tinerilor si un exemplar al Constitutiei si o brosura care sa explice cateva principii de baza: principiul separatiei puterilor in stat, sa explice pe intelesul tuturor cum functioneaza o primarie si consiliul local, de fapt.De asemenea, sa explice cum functioneaza si cum este organizat Parlamentul si cum se iau decizii acolo, dar si drepturi si indatoriri fundamentale conferite de Constitutiei. Mi s-ar parea important, pentru ca eu le vad ca pe niste reguli ale democratiei si sigur, probabil ca nu o sa le citeasca toata lumea, dar daca 10% dintre tineri, 20% stie ca exista acest document, poate ca va insemna un plus pentru democratia noastra", a declarat Mihai Botez.Deputatul USR a aratat ca efortul financiar pe care l-a calculat ar fi de maximum 100.000 de euro pe an.Mihai Botez a spus insa ca va depune aceasta initiativa saptamana viitoare pentru ca mai are de obtinut semnaturi de la colegii din Parlament."Am obtinut, pana acum, 45 de semnaturi de la tot spectrul politic. Vreau sa mai obtin si saptamana viitoare, o initiativa legislativa are mai multe sanse sa treaca daca are sustinere din mai multe parti. Initial, ceilalti colegi au fost sceptici, au intrebat de ce sa mai facem cheltuiala asta, ca oricum nu o citeste nimeni. Cei de la UDMR mi-au spus ca ar vrea sa fie traduse in maghiara. Am luat acest aspect in considerare, deocamdata proiectul de lege ramane asa cum l-am scris, va intra in comisii si acolo se poate amenda, se poate modifica", a adaugat Mihai Botez.