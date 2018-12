Un pompier roman a castigat locul 2 la un maraton la Polul Sud, la -60 de grade: A alergat pentru copiii cu autism de acasa

Ziare.

Pompierul din cadrul ISU Botosani se va intoarce in tara, dupa ce a participat la competitia desfasurata in tinutul geros al Antarcticii.Iulian Rotariu a parcurs, timp de doua saptamani, etapele ultramaratonului "The Last Desert" de la Polul Sud si a alergat pe o distanta de aproximativ 250 de kilometri, pentru a face cunoscuta cauza copiilor cu autism din Botosani."Intrecerea i-a testat botosaneanului nu doar maiestria in alergarea a sute de kilometri, infruntand vantul taios si zapada pana la brau, ci si capacitatea de a face fata temperaturilor extreme de la Polul Sud, acolo unde acestea ating -60 de grade Celsius.Reusita lui Iulian, locul II la general, este cu adevarat de exceptie, avand in vedere faptul ca nu este sportiv de performanta si echipamentul sportiv purtat nu avea calitatea celor confectionate de branduri de profil", a transmis, joi, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.Iulian este casatorit si are doi copii, iar baiatul in varsta de 10 ani a fost diagnosticat la doar 3 luni cu o malformatie congenitala, iar la 3 ani a suferit o interventie pe inima. Pompierul botosenean spune ca atunci a descoperit pasiunea pentru alergare."Pentru mine pasiunea pentru alergare a inceput cu un mic necaz. La varsta de 3 luni, baietelul meu a fost diagnosticat cu o malformatie cardiaca si la 3 ani a suferit o interventie pe inima. In timpul operatiei, alergam in jurul spitalului de la Targu Mures. Operatia a durat 9 ore. In tot acest timp, am alergat in jurul spitalului. Acolo m-a vazut un om care m-a intrebat daca nu vreau sa particip la un maraton din Piatra Craiului. Omul acela a plecat la serviciu, s-a intors si eu eram tot acolo. Astfel a fost sigur ca pot rezista la orice maraton", spune Iulian despre inceputul pasiunii sale.Pompierul are in palmares alte patru ultramaratoane - Gobi March (China, iunie 2016), Atacama Crossing (Chile, octombrie 2016), Sahara Race (mai 2017), dar si in Patagonia (noiembrie 2017) .