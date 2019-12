Un roman a fost arestat in Germania, dupa ce a hartuit doua femei cu o jucarie erotica

Ziare.

com

Barbatul i-a aratat obiectul si chiar i-a atins fata unei femei de 32 de ani de origine iraniana pe peronul garii. A continuat sa o hartuiasca pe aceasta si pe o femeie germana de 52 de ani intr-un tren, informeaza Presseportal.de Un barbat sirian in varsta de 22 de ani a sarit in ajutorul femeilor, aruncand-i romanului jucaria din mana. A fost chemata politia, iar romanul, care a devenit mai apoi violent cu oamenii legii, a fost incatusat si dus la sectia de politie. Aici s-a descoperit faptul ca barbatul era deja cautat in Germania pentru furt.O procedura penala va fi initiata in cazul romanului, mai informeaza sursa citata.