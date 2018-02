Un roman extrem de periculos a evadat dintr-o clinica de psihiatrie din Germania. Este dat in urmarire internationala

Ziare.

Petru Daniel Bogdan are 36 de ani si a fost inchis in 2016, pentru ca a incercat sa il omoare pe prietenul fostei sale iubite.Potrivit Observator , Petru Daniel Bogdan a intrat cu masina in barbat, in timp ce acesta o astepta pe femeie sa iasa de la munca. Orbit de gelozie, romanul a intrat cu masina in barbat si l-a proiectat intr-un perete. Victima a fost ranita grav si a stat in coma 5 zile.Petru Daniel Bogdan a fost prins imediat dupa tentativa de omor si a fost condamnat la 5 ani de puscarie, fiind obligat sa isi ispaseasca pedeapsa intr-o clinica de psihiatrie.De aici, romanul a evadat saptamana trecuta, cand a pus pe jar autoritatile din Germania, care l-au dat in urmarire internationala.Semnalmentele barbatului au fost facute publice: inaltime de 1.76 metri, ochi albastri, parul blond, scurt, si poarta ochelari. La fel si o fotografie cu acesta, astfel incat sa fie prins cat mai repede posibil.Politia face apel la populatie sa ajute si sa participe la cautarea romanului.