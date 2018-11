Un student roman a castigat Premiul Nobel Junior pentru Informatica

Ziare.

Cristian Bodnar are 21 de ani si s-a nascut in Bistrita, apoi a plecat sa studieze la Universitatea Manchester din Marea Britanie unde a studiat informatica, relateaza Positive News Romania.Premiul a fost castigat in baza proiectului "De la text la sinteza imaginii. Folosind retele generative adversariale". Folosind acest proiect, o persoana poate spune sintagma "floare rosie", iar programul va desena o floare rosie, asa cum este imaginata de cel care a dat comanda.La competitie au participat peste 5.000 de persoane, in cadrul a 25 de categorii. Fiecare categorie a fost jurizata de un grup de oameni de stiinta de la universitatile Harvard, Cambridge si Yale.Premiul Nobel Junior este cea mai importanta distinctie pentru mediul academic, acoperind mai multe domenii, printre care arta, stiinte exacte si stiinte umane.Cristian Bodnar a fost premiat si in cadrul unui summit din Dublin, la care au participat castigatori ai Premiului Nobel, astronauti de la NASA si cercetatori.