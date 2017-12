Vanatoarea de promotii si goana dupa chilipiruri

Ziare.

Este, cu atat mai mult cu cat, dand telefon in numai zece minute dupa ce a aparut anuntul, primesti doua tigai, nu una. Da, ati auzit bine, doua tigai, din care a doua e gratis, asa cum spuneam, iar pe prima o platesti derizoriu. Cu reducere 50%.In luna cadourilor, toate preturile scad derizoriu, iar la tigai in special. In loc de patru sute cat ar trebui sa fie tigaia, platesti doar doua sute. Adica, o tigaie gratis si alta derizoriu. Bonus si chilipir. Plus o carte de bucate si instructiuni cum sa folosesti tigaile. Cadou din partea firmei.Am platit deci o singura tigaie, la jumatate de pret, si am primit doua, plus o multime de bonusuri. Putin zis chilipir, e pleasca!Nu ma intrebati de la ce firma le-am luat, de unde am cumparat, pentru ca nu vreau sa fac reclama nimanui, nici sa dezavantajez pe cineva si, pana la urma, tigaile le fac mai multe firme, le vand mai multi retaileri, fiecare cu chilipirul lui, cu promotia sa si cu politica sa comercala, in care nu ma bag.Dar ma bag la chestia cu reducerea. Aici e o problema de psihologia cumparatorului. N-as da o suta de lei pe o tigaie, sa ma tai, dar daca tigaia a fost o mie si, dupa o reducere de 90% a ajuns o suta de lei, o iau cu ochii inchisi. Iau chiar doua-trei sa le impart prin familie. Poate rudele mele nu stiu ca s-a redus de la o mie si am dat numai o suta, ce naiba!Anul trecut, tot de Anul Nou, am avut o sansa si mai extraordinara. Mi-am cumparat un cutit la promotie. Unul mare, de bucatarie, pentru portionat jambonul. De mult visam un cutit mare de bucatarie. Nu se dadea gratis, dar era promotie. Ati ghicit, la jumatate de pret. In loc de patru milioane vechi, cat ar fi fost pretul normal, platesti numai doua milioane. Stoc limitat, numai cine se grabeste apuca.M-am grabit si am sunat imediat la numarul de pe ecran, ca sa apuc nu numai cutitul, dar si un cadou. Cine reusea sa sune intr-o jumatate de ora, mai primea cu titlul de cadou si sase cutite identice, un set complet, absolut gratis. Sase, plus unul, in total sapte.Sapte teoretic, dar practic noua, pentru ca, sunand in numai un sfert de ora, primeai tot gratis un cutit pentru curatat cartofi, un aparat pentru zdrobit usturoiul si altul pentru scos samburii la cirese. Toate gratis, fara sa platesti niciun leu si toate acasa prin curier. Numai primul cutit, cel redus la jumatate de pret il plateai.Acum un an eram in bani si, cand am vazut multimea de cutite si aparate care mi-au invadat bucataria, hotarasem sa nu ma zgarcesc la nimic si sa ma dotez in luna cadourilor cu de toate. Tocmai se anuntase un aparat contra gandacilor la jumatate de pret, plus inca unul gratis, daca sunai imediat. Fireste ca am sunat.Au urmat comenzile cele mai bizare: un aparat pentru fitness la domiciliu cu reducere 75%, o licoare contra balonarii stomacului plus una gratis, un preparat special pentru barbati ca sa nu urineze prea des si unul pentru femei contra celulitei. Cea mai atractiva dintre toate mi s-a parut o saltea cu memorie.Da, ati auzit bine, saltea cu memorie, ca sa dormi confortabil. Ce-i trebuie saltelei memorie, nu stiu, dar pe mine ma tenteaza. Din cauza varstei, uit mereu si mi-ar fi de mare folos sa tina minte ea, tot ce am uitat eu.Credeti ca am inteles ceva gresit? Trebuie sa intreb la furnizor, pentru ca inca mai e in termenul ei de valabilitate. La medic, nu ma duc. Eu am iesit demult din garantie.