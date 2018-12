Viceguvernator BNR: Unul din patru romani apti de munca a plecat sa munceasca in strainatate

Ziare.

com

"Pentru prima oara intr-un raport de stabilitate am inclus si o Harta a Vulnerabilitatilor structurale, diferenta mare intre risc sistemic si vulnerabilitate structurala fiind aceea ca riscurile pot fi atenuate, abordate, relativ pe termen scurt si mediu, prin politici adecvate, in timp ce vulnerabilitatile structurale sunt de durata, pe termen lung si pentru rezolvarea lor este nevoie de politici structurale.Aceste trei vulnerabilitati cu care ne vom mai intalni, cu siguranta, si in urmatoarele rapoarte sunt: problema demografica, disciplina scazuta de plata in economie si nivelul scazut al intermedierii financiare", a afirmat Liviu Voinea, membru al Consiliului de administratie si viceguvernator al BNR.Problema demografica este cauzata de sporul natural al populatiei, care este negativ incepand din 1991 si care anul trecut a fost de -3,1 la mie, si de emigratie.Potrivit lui Voinea, in ultimii 15 ani, 14% din populatia Romaniei a plecat in strainatate."Emigratia a cunoscut valori deosebit de ridicate in ultimii 15 ani:. Asta inseamna ca, daca i-am adauga la forta de munca din tara, asta inseamna ca, practic, unul din patru romani apti de munca a plecat din tara sa munceasca in strainatate si raportul fata de cei ramasi este de unul la trei", a detaliat Voinea.Guvernatorul a subliniat ca aceasta este o problema structurala, deoarece s-a dezvoltat in timp."Nu poate fi rezolvata de azi pe maine, dar poate fi privita si din perspectiva faptului ca exista un potential de crestere a inzestrarii cu forta de munca, in cazul in care o parte din aceasta emigratie s-ar intoarce", a punctat Voinea.Cea de-a doua vulnerabilitate structurala include riscurile din bilantul firmelor."Este o tema pe care o mentionam de mai mult timp. Domnul prim-viceguvernator Florin Georescu o mentioneaza si de mai mult timp. Cateva cifre: companii cu capitaluri proprii sub limita reglementata reprezinta 40% din totalul companiilor din Romania; companii cu capitaluri negative 39%; ele nu se aduna, pentru ca unele se gasesc in mai multe astfel de categorii; companii cu cifra de afaceri egala cu zero 24%, una din patru; companii cu numarul de salariati egal cu zero 41%; companii care cumuleaza cele trei situatii atipice - capitaluri proprii negative, cifra de afaceri zero si numar de salariati zero, 14%. Este una dintre problemele care trebuie rezolvate inainte de intrarea in zona euro", a subliniat Voinea.Nivelul intermedierii financiare scazut este dat de ponderea activelor bancare in PIB, de 49%, sub ponderea tarilor din regiune, iar media europeana este de cinci ori mai mare.Ponderea scazuta a activelor bancare in PIB poate fi interpretata si ca un potential de creditare neutilizat, mai ales in ceea ce priveste companiile, conform viceguvernatorului. "Principalele sectoare care ar putea accesa mai multe credite sunt industria si utilitatile", a mai spus Voinea.In ceea ce priveste structura capitalului, acestor companii este reprezentata de 80% firmele cu capital privat, iar 20% cu capital de stat, care au un grad de indatorare scazut, sunt profitabile si orientate spre export.