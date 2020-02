Violeta Alexandru anunta control ITM in cazul Ditrau: Orice om care vrea sa munceasca in Romania trebuie respectat

Ziare.

"Doi oameni (din Sri Lanka) au venit sa munceasca in Romania. Sa munceasca! Sa faca paine. La cererea unui patron care, pentru a isi mentine afacerea, a apelat la aceasta solutie. Localnicii i-au primit cu un val de respingere care intra in competenta CNCD. Am discutat de zilele trecute cu Presedintele Asztalos si stiu ca s-a autosesizat. Se vor ocupa pentru ca CNCD are aceasta competenta", a scris, duminica, pe Facebook, Violeta Alexandru.Aceasta a continua cu un mesaj pentru romani. "Imaginati-va ca, mergand sa munceasca intr-o brutarie din Spania, Italia sau Germania, romanilor care lucreaza acolo localinicii le spun: 'Refuzam sa mancam paine facuta de romani'. Cum ne-am fi simtit?".la brutaria unde au fost angajati cei doi cetateni din Sri Lanka."Urmeaza sa primesc informatii ca urmare a colaborarii cu CNCD, dar si in urma controlului pe care l-am solicitat ITM. ITM-ul va verifica legalitatea contractelor, respectarea procedurilor. Am auzit ca au fost invocate si o serie de aspecte privind conditiile de munca ale angajatilor. Daca sunt abateri, angajatii, in primul rand, trebuie sa le reclame si ITM sa le investigheze. O singura scanteie si lucrurile pot degenera in localitatea Ditrau din Jud. Harghita. Dialogul si interventia ferma a autoritatilor cu atributii de verificare reprezinta solutia in acest moment. Orice om care vrea sa munceasca in Romania trebuie respectat", a mai scris ministrul.Violeta Alexandru le-a cerut scuze celor doi muncitori, respinsi de localnici: "Le cer eu scuze acestor doi oameni care au ajuns sa fie tinta unei asemenea uri. Oameni buni, doi oameni au venit in Romania... sa castige o paine, cum se spune!".Mai multi fosti angajati ai brutariei din Ditrau, judetul Harghita, s-au plans, sambata, la intrunirea pe care au avut-o cu primarul la Caminul cultural din localitate, ca ar fi avut parte de un tratament inuman din partea patronului firmei, acesta fortandu-i sa faca ore suplimentare pe care nu le platea, potrivit agentiei de stiri MTI. In ceea ce priveste prezenta muncitorilor din Sri Lanka, localnicii au spus ca se tem ca ar mai putea veni si altii, mai multi, care vor duce la schimbarea comunitatii.