Cu sinceritate, despre experienta de voluntar in Romania: Daca aprinzi un felinar pentru cineva, acesta va lumina si calea ta

Zilele acestea se desfasoara cea de a 43-a editie a taberei. Anul acesta vom fi prezentisi in jur de. Toti suntem din ce in ce mai nerabdatori si curiosi sa aflam noile programe ale taberei.Fiind la al saselea an de participare, al cincilea an de voluntariat, mi-am propus sa impartasesc din experienta dobandita de-a lungul anilor. Prin aceste ganduri as vrea sa trezesc in tinerii de azi (si nu numai) dorinta de a fi voluntari la activitatile publice desfasurate in folosul altor persoane sau chiar si al societatii. Din pacate, traim intr-o lume axata pe propriile interese, adica multi oameni nu ar face nici macar un singur pas spre ajutarea altora fara sa astepte rasplata, recompensa.Tabara este organizata de catre Arhiepiscopia Romano-Catolica din Alba Iulia. Este vorba despre o tabara religioasa, in care accentul cade pe dezvoltarea personala, spirituala si a relatiilor sociale. Programele la care putem participa sunt multe: jocuri sportive, activitati de tip "team building", dans popular, fabricarea obiectelor la roata olarului, fabricarea articolelor din pasla si nu in ultimul rand participare la anumite cursuri, unde sunt abordate teme religioase si de dezvoltare personala pe intelesul tuturor tinerilor. Baza principalelor programe e neschimbata, si totusi fiecare activitate are un caracter reinnoit.Activitatea mea de voluntariat in timpul taberei consta in asigurarea primului ajutor pentru orice problema de sanatate, de la cea mai banala subluxare a unei articulatii pana la problemele generatie de aparitia unui soc. Fiind, aceasta tabara este o posibilitate deosebita pentru mine privind cristalizarea gandirii medicale si dobandirea unei gandiri prompte in anumite cazuri de urgenta.Sigur, exista o diferenta dintre "Pacientii" acestei tabere si cei din spital, dar avand in vedere ca se desfasoara multe jocuri si activitati sportive, numarul participantilor afectati e crescut.Rolul nostru tine de: dezinfectia plagilor, aplicarea pansamentelor si repetarea acestor etape pana la vindecare. Am avut multe cazuri de plagi, sangerari posttraumatice usoare-medii, lovituri de cot, lovituri de genunchi si subluxatie de glezna.Sentimentul cel mai inaltator a fost faptul ca. Atat! Fiecare chemare, strigat de ajutor le-am considerat ca pe un fel de "simulare" pentru adevarata viata medicala, care ma va astepta in curand.Doua cazuri interesante m-au convins in legatura cu decizia mea de a-mi continua activitatea ca voluntar la Sectia de Sanatate a acestei tabere. Primul caz a fost o doamna cu o boala genetica, la care singura modalitate de tratament era administrarea de fier prin cale venoasa. In momentul respectiv nu ma simteam deloc pregatit pentru aceasta montare de perfuzie, ocupandu-ma in timpul practicii de vara prea putin de aceasta manevra medicala. Pana la urma, bazandu-ma pe cunostintele si capacitatea mea, am prins calea venoasa dupa prima intepatura! Bucuria ne-a inconjurat atat pe doamna respectiva, cat si pe mine. Concluzia mea a fost ca in unele situatii de urgenta nu avem nevoie de o aparatura specifica de spital, deoarece totul depinde de strategia noastra de rezolvare a problemelor.In al doilea caz a fost vorba despre o fetita de 10 ani intepata de o insecta. Desi am facut primii pasi pentru ameliorarea jenei locale, roseata s-a extins progresiv pe toata suprafata coapsei stangi. M-am speriat de evolutia rapida a starii si am dus-o pe fetita la Spitalul Municipal din Miercurea Ciuc. Dupa consultatia de specialitate am aflat ca starea ei nu a fost chiar asa de infricosatoara cum mi-am imaginat. Totusi, am considerat corect acest pas, pe care l-am facut numai pentru a evita agravarea situatiei.Pe parcursul celor patru ani am vazut si am rezolvat nenumarate cazuri diferite impreuna cu colegii mei, intentia noastra fiind de a mentine buna dispozitie a tuturor participantilor.Vinerea aceasta am ajuns in tabara si am si avut primul caz: o plaga.Scopul acestui text nu e de a-mi face autoreclama.Consider ca doar impreuna putem schimba viitorul Romaniei, adoptand o mentalitate caritabila si altruista.