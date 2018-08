Washington Post anunta un moment istoric: Peste jumatate din populatia lumii va fi catalogata "clasa mijlocie"

Ziare.

com

Homi Kharas, citat de cotidianul The Washington Post, defineste "clasa mijlocie" ca fiind persoanele care au suficiente fonduri pentru acoperirea nevoilor de baza, precum hrana, imbracaminte si adapost, dar le raman bani si pentru unele produse ori servicii de lux, precum alimente de un anumit fel, o marca de televizor, motocicleta, educatie superioara si imbunatatirea locuintei.Este un moment esential: Dupa mii de ani in care cei mai multi oameni de pe planeta au fost sclavi, slugi ori au avut alt statut inferior, acum jumatate din populatie are mijloacele financiare pentru a face mai mult decat sa supravietuiasca."Aproape ca nu exista clasa de mijloc inainte de inceperea Revolutiei Industriale, in anii 1830. Erau doar membri ai familiilor regale si tarani. Acum, ne apropiem de a avea mai mult de jumatate din populatie in clasa de mijloc", afirma Kharas.Potrivit expertului, acum clasa de mijloc numara circa 3,7 miliarde de oameni, reprezentand circa 48% din totalul populatiei planetei. Aproximativ 190 de milioane de oameni sunt "superbogati" (2,5% din populatia globala).Conform modelului prezentat de Homi Kharas, in clasa de mijloc pot fi incadrate persoanele care castiga intre 11 si 110 dolari pe zi, adica intre 4.000 si 40.000 de dolari anual.In Statele Unite ale Americii, valoarea medie a venitului este de 59.000 de dolari pe an. "Americanii traiesc dificultatea de a-si da seama ca, in SUA, clasa de mijloc este, din perspectiva mondiala, la un nivel ridicat", explica Anna Rosling Ronnlund, fondatoarea proiectului Dollar Street.In ultimii ani, cele mai multe persoane care incep sa se incadreze in noua clasa mijlocie sunt in principal din China si India, dar si din Thailanda si Vietnam.Potrivit unui grafic prezentat de cotidianul The Washington Post,