WC-urile din curte, interzise prin lege. Romanii care nu se branseaza la canalizare vor fi amendati

Astfel, primarii trebuie sa faca lista cu cei care nu s-au bransat, iar aceasta va ajunge la Garda de Mediu, care va aplica amenzi, arata Adevarul O problema ar fi faptul ca nici cei care au fose nu scapa de amenzi. "Potrivit articolului 41, alin 14 din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr 241/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 'utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apa, au obligatia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-infiintate, daca acestia nu detin statii de epurare avansata care respecta conditiile de descarcare a apelor epurate in mediul natural'", se precizeaza in document.Ministerul puncteaza ca tara noastra risca declansarea procedurii de infringement din cauza faptului ca nu s-a conformat prevederilor Directivei europene 91/271/EEC, al carei termen de aplicare era 31 decembrie 2018 si care cere ca toti locuitorii din asezarile cu peste 2.000 de locuitori sa aiba gospodariile bransate la canalizare.Sursa citata noteaza ca bransarea la canalizare a locuintelor din mediul rural este suportata de solicitant si ca amenda pentru nerespectarea legii este intre 2.000 si 4.000 de lei.Conform Eurostat, in Romania sunt 8,89 milioane de locuinte, dintre care 3,98 milioane sunt in mediul rural. Dintre acestea, 2,9 milioane au acces la o retea de canalizare, insa doar 2,2 milioane sunt bransate, asta inseamna ca 1,8 milioane de locuinte au in continuare WC-ul in fundul curtii.