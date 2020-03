World Vision Romania realoca aproape 100.000 de euro pentru tichete pentru alimente, produse de igiena, dar si burse si meditatii online. Cum poti ajuta si tu

Ziare.

com

Accesul la mancare, medicamente, produse de igiena este extrem de dificil, de aceea Fundatia World Vision Romania a lansat opentru a interveni de urgenta cu ajutorul necesar pentru cei peste 14.000 de copiii si 7.000 familii care fac parte din programele sale.Viata pentru copiii si familiile din satele romanesti este grea inca dinainte de aparitia pandemiei de coronavirus.Accesul la apa si sapun este unul limitat, mai bine de o treime dintre copiii din Romania traiesc in locuinte fara toaleta in interior, iar 1 din 11 copii merge la culcare flamand, conform raportului de cercetare, realizat in 2018 de Fundatia World Vision Romania.In perioada pandemiei, toate aceste lipsuri din ruralul romanesc se accentueaza considerabil, de aceea Fundatia World Vision strange fonduri si face apel la oricine doreste sa doneze pentru a ajuta familiile vulnerabile sa treaca cu bine peste aceasta perioada.Donatiile pot fi facute online, pe site-ul Fundatiei Banii vor fi folositi pentru cumpararea de alimente, produse de igiena, medicamente si, acolo unde este nevoie, cartele sim-uri pentru trafic de internet si dispozitive electronice, pentru ca elevii sa poata continua sa invete de acasa.In plus, persoanele fizice sau companiile care au resurse necesare pentru familiile din mediul rural (alimente, produse de igiena, infrastructura digitala) pot contacta reprezentantii Fundatiei pe adresa de email:donatori@wvi.org.Un prim pas al interventiei de urgenta a Fundatiei a fost realocarea de fonduri pentru a sustine familiile din rural in perioada pandemiei.In programul Paine si Maine, care ofera copiilor zilnic o masa calda si sprijin in realizarea temelor, o suma dea fost alocata pentru achizitia de tichete sociale. Tichetele pot fi folosite exclusiv pentru cumpararea de alimente si vor fi distribuite in 14 sate din judetul Dolj, 10 sate din judetul Valcea si patru sate din judetul Vaslui.In programul pentru liceeni, un buget total dea fost alocat pentru burse pentru liceeni si meditatii online destinate elevilor de clasa a XII-a, care urmeaza sa dea Bacalaureatul si sunt in pericol sa ramana in urma la materiile de invatamant la care vor sustine examen.In plus, suma dea fost alocata pentru achizitia de alimente si produse de igiena pentru elevii din program.Mai mult decat atat, in toate programele desfasurate, Fundatia World Vision Romania a identificat solutii de comunicare la distanta cu elevii prin:telefon, aplicatii,platforme online, de elearningsauvideoconferinte.Acolo unde nu exista acces la internet sau dispozitive digitale, pedagogii nostritin legatura telefonic cu parintii si elevii.Pe langa sprijinul material si educational, expertii Fundatiei ofera consiliere psihologica, monitorizeaza starea de sanatate a familiilor si ii informeaza constant despre conduita preventiva esentiala pentru a depasi aceasta situatie.World Vision Romania este o organizatie care desfasoara programe de interventie umanitara de urgenta, dezvoltare si advocacy, punand in centrul activitatii sale bunastarea copilului.Organizatia se concentreaza asupra muncii cu copiii, familiile si comunitatile, in scopul depasirii saraciei si nedreptatii.Fundatia lucreaza cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasa, etnie sau gen.World Vision Romania face parte din parteneriatul World Vision International prezent in aproape 100 de tari din intreaga lume.In 30 de ani de prezenta in Romania, am ajutat peste 500.000 de copii si adulti, in aproape 400 de comunitati din 8 judete.World Vision Romania crede in dreptul la sanse egale pentru copiii de la sate si de la oras si de aceea in comunitatile rurale unde este prezenta desfasoara programe de dezvoltare comunitara pe termen lung cu focus pe educatie si reducera abandonului scolar, sanatate si protectia copilului, agricultura si dezvoltare rurala, angajament civic si crestin.Copiilor li se faciliteaza astfel accesul la conditii de viata mai bune prin dezvoltarea durabila a comunitatii in care traiesc.Prin proiectele noastre, ne concentram pe transformarea comunitatilor si membrilor acestora pentru a realiza o viata implinita pentru fiecare copil.