10.000 de lei amenda pentru primarul care vrea sa decida cine poate face copii

"Este de neconceput ca intr-un stat democratic sa se solicite acordul autoritatilor pentru a concepe un copil", se subliniaza in comunicatul CNCD remis miercuri Ziare.com.Sanctiunea vine dupa ce Dorin Florea a postat pe Facebook mesaje in care sustinea ca unele cupluri, in special de etnie rroma, fac copii doar ca sa obtina alocatia de la stat si, mai mult, propunea ca acestea sa fie supuse unei anchete sociale si sa obtina acordul institutiilor statului inainte de a face un copil, in caz contrar el urmand sa fie preluat de stat.In ciuda scandalului public declansat, Dorin Florea nu numai ca nu a retractat cele spuse, ba chiar a insistat in sustinerea opiniilor sale: ""."Colegiul director a constatat ca(...) Pentru faptele mai sus prezentate, CNCD a aplicat domnului Dorin Florea sanctiunea amenzii contraventionale in cuantum de 10.000 de lei. Hotarare adoptata cu unanimitate de voturi (7 voturi)", se arata in comunicatul citat.In plus, Colegiul director al CNCD a transmis public mesajul ca ""."Este de neconceput ca intr-un stat democratic sa se solicite acordul autoritatilor pentru a concepe un copil. Comentariile extrem de rasiste, ulterior afirmatiilor domnului primar Dorin Florea, reprezinta un alt element de gravitate a mesajelor in cauza.Trebuie precizat si faptul ca neacordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului ca sanctiune pentru familiile nevoiase cu multi copii nu apare ca practica in niciun stat european. Pe langa aceasta indemnizatie unele state au introdus masuri prin care sprijina scolarizarea sau angajarea parintilor, dar in niciun caz nu se sisteaza plata acestei indemnizatii.Alocatia de stat pentru copil este un drept constitutional, care nu poate fi limitat in niciun fel, in acest sens existand jurisprudenta Curtii Constitutionale a Romanei, si i se cuvine copilului, nu parintilor", se mai arata in comunicatul citat.CNCD apreciaza ca Romania este tara din UE unde "saracia extrema este foarte prezenta", asa ca "este nevoie de o analiza serioasa a modului in care situatia actuala poate fi imbunatatita"."Insa afirmatiile, mesajele de genul celor emise de domnul Dorin Florea nu sunt de natura sa contribuie la o dezbatere publica constructiva, care sa genereze un progres, ciintrucat contribuie la un climat din ce in ce mai intolerant fata de anumite grupuri", se mai arata in comunicatul citat.Tot in sedinta de azi, Colegiul director al CNCD a decis sa amendeze cu, pentru ca a postat pe pagina de Facebook anumite informatii "doar in limba maghiara", acest lucru constituind discriminare.De asemenea,pe motiv ca nu poate citi contractul, decizia reprezentand discriminare si "incalcarea dreptului la demnitate"."Bancile trebuie sa acorde posibilitati alternative pentru persoanele cu dizabilitati, de exemplu contract scris in limbaj Braille", subliniaza CNCD.Si ultimele doua decizii au fost luate tot cu unanimitatea de voturi a celor prezenti (7).C.B.