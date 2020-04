Cazul Tandarei, in presa externa: Intre "riscurile pentru comunitatile de rromi ale Europei" si "o cunoscuta retea de cersetorie si trafic de fiinte vii"

Ziare.

com

"Coronavirus: Rromii uitati ai Europei sunt in pericol", titreaza, care mentioneaza ca se profileaza un dezastru pentru milioane de rromi din centrul si sud-estul Europei, in contextul COVID-19. Sursa citata noteaza ca, "in loc sa furnizeze ajutoare, multe autoritati au recurs la masuri restrictive implementate cu forta".Sunt amintite cazuri din mai multe tari, printre care si Romania, acolo unde "multi locuitori (ai comunitatilor de rromi - n.red.) s-au intors din strainatate in ultimele zile si au incalcat regulile de carantina". "In comunitatea rroma din Tandarei, sud-estul Romaniei, zeci de politisti mascati patruleaza acum strazile", scrie Deutsche Welle."Pe langa masurile generale de impiedicare a raspandirii COVID-19, autoritatile din Slovacia, Romania si Bulgaria au introdus restrictii aditionale pentru a pune comunitatile de rromi in carantina, uneori cu ajutorul Politiei si Armatei", mai noteaza sursa citata.Aceasta mai scrie ca in Europa traiesc intre 10 si 12 milioane de rromi, iar jumatate dintre acestia se afla in Romania, Bulgaria, Ungaria, Serbia, Cehia, Slovacia si Macedonia de Nord. Printre cele mai cunoscute cartiere sunt enumerate unele din Kosice, Skopje, Plovdiv, dar si Ferentariul.Agentia spaniola, citata de, precizeaza ca "autoritatile romane au decis sa izoleze orasul Tandarei, presupusa baza de operatiuni a unei binecunoscute retele internationale de cersetorie si trafic de fiinte vii", in contextul izbucnirii de cazuri locale de coronavirus."Romania izoleaza un oras de unde opereaza o retea de trafic de fiinte umane", este titlul articolului, unde se precizeaza ca, "in ultimii ani, peste o suta de locuitori din Tandarei au fost condamnati la inchisoare in Marea Britanie, pentru trafic de fiinte umane si spalare de bani"."Atat cei condamnati, cat si victimele lor sunt de etnie rroma, care in Tandarei reprezinta o treime din populatia de 13.000 de locuitori. Cu toate ca autoritatile romane ii obliga pe toti cei care revin in tara din zone de risc sa se izoleze in case, multi din Tandarei nu au respectat regula si au continuat sa-si duca viata in mod obisnuit", mai scrie EFE, subliniind ca toata situatia a inceput de la o inmormantare in comunitatea de rromi, din urma cu doua saptamani.Sursa citata noteaza ca un locuitor al Tandareiului a confirmat ca multi rezidenti au incalcat regulile de carantina saptamani la rand, dupa ce s-au intors din tarile europene.siamintesc de asemenea despre ordinul ministrului de Interne, Marcel Vela, privind izolarea localitatii Tandarei, dar si faptul ca aici s-au raportat pana duminica peste 30 de cazuri si mai multe decese.Nu in ultimul rand, sidin Elvetia scrie despre situatia din Tandarei, precizand ca intrarile in oras sunt acum controlate de autoritati si ca este al doilea oras in aceasta situatie in Romania, dupa Suceava.Amintim ca, pana duminica seara, Romania are aproape 4.000 de cazuri de infectare cu coronavirus si peste 150 de morti. Aproape tot atatia pacienti sunt la terapie intensiva. In judetul Ialomita sunt confirmate 56 de cazuri si 9 decese.