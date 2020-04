Cazul Tandarei: "Sunteti pe o pista gresita, dragilor!"

Ziare.

Oamenii din Tandarei nu au vazut de-a lungul vremii decat cum smecheri altadata la fel de saraci ca ei au reusit sa ridice vile cu porti din inox si sa isi aduca cei mai mari lautari. "Bate-te cu acest model", spune sociologul Gelu Duminica. Este rezultatul cardasiei in coruptie intre interlopi si autoritati, acuza Duminica, intr-un interviu acordat: Este o disolutie de autoritate si ar fi fost culmea sa se intample altceva. Ce sa inteleaga oamenii aia din ordine sau disciplina? In conditiile in care acolo este anomie de multa vreme. Acolo smecherii sunt smecheri. Daca au scapat schimband in acte un AK-47 in arma de vanatoare, stateau ei in izolare?Da, anul trecut ne-au spus ca aveau acte pentru acele arme care, totusi, sunt niste mitraliere, arme de razboi.Si aveau pentru ele si permis de vanatoare. Oamenii aia nu aveau cum sa scape daca nu beneficiau de superprotectie.Stii vorba aia romaneasca - o mana spala pe alta si amandoua spala fata. Intrebarea este cine este fata! Cine e in spatele lor, cu adevarat? Primaria din Tandarei a fost mereu atat de inocenta: "La noi? Trafic? Fereasca Dumnezeu, nu se poate asa ceva!"Intrebati daca nu au avut curiozitatea sa afle de unde si-au construit brusc unii casele pe care si le-au construit, in Tandarei, cei de la Primarie au spus ca nu sunt in masura sa faca astfel de controale. N-au observat ca le dispar sute de copii din comunitate? "La noi? Nu cred asa ceva!" La descinderile DIICOT din urma cu zece ani, trei sferturi din autoritatile locale au fost saltate.Intre timp sunt liberi. Achitati.Toti cei pusi sub acuzare au scapat. Ei, in momentul in care ai infrant statul, cine se mai ia de tine? Ce poate sa-ti mai faca un politist local caruia ii tremura chilotii cand il vede pe smecher la masa cu primarul si cu fostul primar, care e adevaratul primar, batandu-se pe burta unul pe altul? Cum sa-i zica "Treci, ba, la izolare!"?Depinde cine pe cine controleaza. Coruptia endemica a generat ce a generat: haos. Acolo vorbim de un stat incapabil sa impuna norme si reguli. De institutii ale statului subjugate de niste smecheri cu gulere albe. Nu trebuie sa existe smecheri cu tenul negru. Ca smecherii cu tenul inchis erau pusi cu botul pe labe de la bun inceput, daca institutiile acelea existau.Institutiile au lucrat acolo cu smecherii cu tenul inchis sa faca bani. Pur si simplu. Sa faca bani si sa fie si mai tari pe putere. Bani si putere. Atata vor. La nivel local, aia sunt zeii. Mai ceva ca haiducii glorificati prin cantece. I-a inconjurat toata potera, au venit cu elicoptere, i-au bagat la zdup dar, cand au intors ei flinta de trei ori, au scapat de toti.Absolut. Si acum se culeg roadele. Pai, ce ne asteptam, sa respecte reguli? Au respectat legea pana acum? Nu. Au fost acuzati de trafic, camatarie, port de arme, tot ce vrei. Si au scapat. De ce sa respecte regula acum? In mentalul lor erau intangibili. "Nici macar virusul nu poate sa ma atinga, fratioare. Virusul ala, cand ma vede, fuge de mine, ba!"Ce nu au inteles ei e ca virusul asta nu are treaba cu smecheria. Asta nu a inteles nici ofiterul ala care a infectat intregul spital Gerota, asta nu a inteles nici martalogul ala care plimba pestele in punga, asta nu a inteles nici managerul Rambu de la Suceava - ca virusul nu alege, nu spune "Ba, stii ceva?, asta e smecher, eu stau cuminte".Problema lor, la Tandarei, nu este ca s-a inchis orasul, ci ca cei care controleaza acum orasul nu mai sunt de-ai lor, sunt din alta parte si cu astia nu se mai pot juca, cum se jucau inainte.Pai, tocmai asta. Nu mai au cui sa isi arate smecheria. De data asta, statul e reprezentat de alti oameni. Jandarmii de acolo, in ciuda abuzurilor pe care le fac - si sunt multe abuzuri, multe - reprezinta un alt stat decat cel cu care ei au fost obisnuiti, ala cu care se puteau bate pe burta. Uite, cu astia nu se pot bate pe burta. Inca.Nu sunt cinic. Veneau de la Europol si ne faceau prezentari. Ne spuneau cu nume si prenume cine trece, cu cati copii trece, cu cati va trece luna viitoare. Da, au documente pentru ei.Din punct de vedere legal, poti sa-i treci. Insa pentru stat trebuie sa existe ceea ce se numeste sistem de avertizare timpurie si statul trebuie sa se intrebe de ce? Exista sistem de protectie sociala, de protectia copilului, asistenta sociala, sistem politienesc, sistem juridic, care ar trebui puse in functiune, astfel incat sa vada daca nu cumva se comit abuzuri fata de acei copii.Eu nu cred ca totul este doar rodul incompetentei. In momentul in care eu, om politic, pun seful Politiei, seful asta al Politiei ma asculta sau nu?Daca nu cumva, sigur. Lucrurile acestea sunt atat de cangrenate incat genereaza situatii cum este cea de la Tandarei. Acolo nu este vorba despre etnia rroma. Ci despre incapacitatea statului de a functiona asa cum trebuie.Sau a celor care sunt pe droguri, in afara. Ca nu si-au facut casele acelea doar din muncit in constructii.. Nu ma surprinde reactia unei parti din societatea romaneasca. A unei parti din media. Ce ma surprinde, in schimb, este ca oameni care clameaza principii calca pe ele. Fariseismul asta.Strachina este una din comunitatile cele mai sarace din Romania, mentionate in documentele statului prin 1977, in Planul de Integrare Fortata a Tiganilor Nomazi, fix asa se numea el, promovat de Partidul Comunist.Sunt comunitati la care saracia e la ea acasa. In mijlocul Strachinei era o scoala, mica, vai de sufletul ei, care deservea undeva in jur de 200 si ceva de copii. A fost inchisa pentru ca a fost considerata scoala segregata - pentru binele copiilor. Marea majoritate a copiilor a fost mutata, in scripte, in alta scoala.Doar doi sau trei s-au dus in realitate la cealalta scoala, pentru ca autoritatea nu a pregatit sub niciun fel desegregarea. Cei care au abandonat mersul la scoala au devenit carne de tun pentru traficantii care faceau bani de pe urma lor, pur si simplu. Oamenii de acolo nu mai aveau acces la educatie formala, nici aia vai de mama ei cum exista inainte. Pentru ei, variantele erau sa se duca afara sa faca bani sau... Sau?Oamenii aia nu se considerau sclavi. Considerau ca muncesc.Dar variantele sunt asa: continui sa fac asta si primesc si eu cateva sute de euro sau ma opresc si fac ce? Scoala nu am, sa lucrez undeva. Nu pot sa ma angajez decat necalificat, adica iau tot banii astia, dar muncesc de ma iau dracii. Sau muncesc ceea ce fac acum, peste cativa ani, din sclav pot sa devin sclav sef si peste zece ani de zile devin eu stapan de sclavi. Au sentimentul de "voi fi promovat", ca sa folosesc limbaj corporatist."Acum sunt sclav, dar o sa fiu vataf si-o sa-mi iau o casa si o masina. Uite, cum a facut si ala."Mai ales ca la nivelul localitatii nu exista alternativa.Nimeni nu le da copiilor burse sa ramana la scoala. Nimeni nu face centre de zi pentru copii, sa nu bata strazile, sa nu fie luati de traficanti. Protectia copilului sau protectia sociala nu face campanii la nivel comunitar.In primul rand, trebuie sa rupi reteaua. Si, atunci, sa construiesti alternative. Dar daca nu rupi reteaua... Mafia siciliana a pierdut teren cand retele puternice au fost demantelate. Daca mafia locala exista si este in putere si, mai mult decat atat, i se creeaza si aura de intangibilitate, despre ce vorbim?Toti cei care lucreaza cu ei au acum sentimentul ca nu li se poate intampla nimic. Mai mult decat haiducii: am scapat, acum dam in judecata la CEDO si le mai luam si banii.Politici coerente. Investitii serioase - in educatie, pe termen lung, in ocupare, pe termen scurt. Asta a fost peste tot reteta. Nu inventam roata. Daca nu oferim un alt fel de a gandi si a face, alte norme si valori prin sistemul de educatie initiala si cel de educatie continua, nu reusim.Acolo, in Strachina, sistemul de educatie initiala nu exista. Acolo trebuie sa aduci teme bune, centre de zi, asistenta sociala, ca sa scoti cat mai multi copii din capcana asta.E vorba despre o intreaga investitie. Mafia italiana a fost demantelata prin anii '80. Sudul Italiei era fieful lor. Iar in momentul de fata este tot cea mai saraca regiune a Italiei. Lucrurile nu se realizeaza de azi pe maine. Ai nevoie de doua generatii ca lucrurile sa se schimbe.Prima generatie inca a fost expusa la acele valori culturale adverse. A doua generatie abia poate sa gandeasca altfel. Minuni peste noapte nu se intampla niciunde. E un miraj cu care traim aici, ca s-ar putea.Ce-as putea face? Ce as putea eu sa le spun? "Inchide-ti, ma, afacerea aia care face - si nu glumesc - milioane de euro pe an." Ca ce? Eu sa intervin? La nivel de forta, influenta, putere financiara, eu sunt o rama fata de ala. Dar tu, cetateanul Cristian, nu ma platesti pe mine sa te apere de astfel de oameni. Platesti politie, judecatori, procurori - sa-si faca treaba.E foarte usor sa cauti responsabilitatea si vinovatia in randul etniei. Nu e acolo, da? Nu e! Ca si de Tender si de aia care au devalizat Bancorex tot statul ar fi trebuit sa aiba grija sa ma pazeasca. Un stat deturnat de niste oameni care au ridicat coruptia la rang de valoare. Sa nu uitam ca la noi se spune cam asa: "Sa fure, ba, dar sa-mi dea si mie."Foarte multi romani, daca ar fi in pozitii de rang inalt, ar face fix ceea ce acum condamna. Uita-te la toti bugetarii astia care au muncit o viata intreaga la stat, directoras, primar sau ministru, si sunt milionari. Sunt votati in continuare.Stii, noi categorisim furtul si coruptia in functie de etnie: tiganul fura, romanul se descurca.