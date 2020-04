Cum a infectat Europa cartierul Strachina din Baragan

Virusul dat in fapt de un viral

Cine detine controlul si cine imparte voturile

In imaginile difuzate in bucla de televiziuni, in acest weekend, puse la dispozitie de cameramanii oficiali ai Politiei Romane, o coloana cu zeci de masini ale Ministerului roman de Interne se intinde pe mai bine de un kilometru din drumul ce vine dinspre Slobozia si intra in Tandarei. Coloana, semnalizand vizual si sonor prezenta, ca si cum nu ar fi evident ca sunt acolo si au o misiune, se indreapta catre cartierul numit Strachina, renumit in vestul Europei drept fief al unui fenomen caruia politicienii de acolo i-au spus "migratia saraciei".In Germania, cei plecati din Tandarei au fost luati in vizor cand au suprapopulat blocuri nelocuite dupa ce angajatii ramasi fara locuri de munca ai unor industrii falimentare din bazinul Ruhr au parasit vechile cartiere muncitoresti.In Marea Britanie au fost protagonistii unor arestari spectaculoase care au dus la destramarea unor retele de trafic de copii adusi in Regatul Unit sa cerseasca si sa fure. In urma cu zece ani, pe 8 aprilie 2010, peste 300 de mascati romani si britanici descindeau cu elicopterele in cartierul Strachina. Ancheta extinsa in tara de origine a acestor bande s-a incheiat cu un rasunator si rusinos esec al justitiei din Romania.Asadar, nevoia suplimentarii masurilor pentru respectarea starii de urgenta instituite din cauza epidemiei de coronavirus pare sa fi fost un bun prilej de flexare a muschilor unui stat care, in alte parti ale tarii, da la rafala probe de disolutie.Publicatia online Recorder il citeaza pe unul dintre viceprimarii din Tandarei, Lucian Achimas, care spune ca in ultima perioada, nedefinita, s-au intors din strainatate pana la 5.000 de persoane, ceea ce inseamna nu departe de jumatatea populatiei orasului de circa 13.000 de locuitori.Surse apropiate Prefecturii Ialomita dadeau o cifra mai redusa - aproximativ 800. Aceeasi institutie a anuntat, la cea mai recenta raportare, 56 de cazuri de infectare cu coronavirus in judet si patru decese in Tandarei care au legatura cu epidemia de coronavirus. La Tandarei s-a instituit carantina dupa ce o filmare de la o inmormantare din cartierul Colonisti al orasului Fetesti a indignat internetul romanesc. Sunt neamuri familiile din Colonistii de Fetesti cu cele din Strachina de Tandarei, ne explica un tanar activist civic apropiat celor doua comunitati ialomitene.Autoritatile monitorizeaza constant cele doua comunitati. Desi, epidemiologic, situatia scapase deja de o saptamana de sub control, autoritatile au raspuns, insa, doar dupa emotia publica generata de viralizarea unor imagini nedatate si nelocalizate.Primul deces fusese confirmat pe 26 martie. "Pur si simplu", a povestit pentru Deutsche Welle tanarul activist, reprezentantul acelui ONG care se ocupa de rromii penticostali, "au venit foarte multi din Italia, Spania, Germania si Anglia. Multi asimptomatici, veniti din zone rosii, au socializat, mai ales ca, imprastiati prin toata Europa, nu s-au mai vazut de mult timp.De aici a pornit totul. Adevarul este undeva la mijloc - nici oamenii nu au respectat conditiile de izolare sau carantinare, dupa caz, dar nici autoritatile nu i-au monitorizat cum trebuie, iar lucrurile au degenerat in situatia pe care o stim: sapte decedati, printre ei cel putin un barbat care nu a fost plecat, ceea ce inseamna ca s-a produs contaminare comunitara."Sub presiunea imaginilor difuzate de televiziunile de stiri si a vocilor de pe Facebook, primarul Nicoleta Toma a cerut, vineri, interventia armatei in Tandarei S-a intrat aproape ca in urma cu zece ani. Nu cu elicoptere, dar la fel de amenintator. Raportul transmis de reprezentantii Ministerului roman de Interne dupa operatiunea de la Tandarei include o referire la confiscarea unor arme letale pentru care posesorii nu aveau documente.Martorii oculari spun ca este vorba despre aceleasi pusti de asalt AK-47 pe care politistii si jandarmii le-au confiscat in urma cu zece ani si care au fost returnate la finalul acelui proces incheiat cu achitarea definitiva a tuturor inculpatilor pe motiv ca faptele pur si simplu s-au prescris.In urma cu un an, intr-o discutie cu un reporter al cotidianului britanic The Telegraph, Petre Traian Dragusin, tovarasul de nadejde al liderului comunitatii, Radu Constantin, zis si Titi Aghiotantul, spunea ca pentru fiecare arma confiscata ar exista documente justificative si permis de detinere.Si promitea ca fiecare fost inculpat se va intoarce impotriva statului roman pentru cei noua ani de procese.Despre cei doi lideri din Strachina, organizatiile non-guvernamentale contactate de Deutsche Welle se plang ca ar fi cauza situatiei in care se afla comunitatea. Un proiect educational finantat european nu a putut fi pus in practica pentru ca echipa care urma sa il implementeze ar fi fost alungata sub amenintarea ca "le rup picioarele".Practic, spun sursele nonguvernamentale citate, "liderii comunitatii vor sa detina monopol asupra comunitatii. Cand apare un outsider, vor sa lase sa se stie cine detine controlul". Acest control a fost valorificat, de altfel, electoral si de actuala administratie locala, fapt recunoscut si de Petre Traian Dragusin in discutia de anul trecut cu reporterul The Telegraph, discutie la care a participat si Deutsche Welle.A doua zi dupa interventia de vineri seara au circulat informatii despre abuzuri ale fortelor de ordine. "Poate sa fi fost vreun caz izolat", ne-a spus interlocutorul oengist. O parere similara a fost exprimata si de mediatorul sanitar al comunitatii compacte din Strachina.Intre timp, spun chiar militarii si politistii dislocati acolo si care controleaza atat intrarile in localitate cat si principalele artere ale orasului, inclusiv Aleea Fabricii, cum este oficial denumit cartierul Strachina, la Tandarei s-a instaurat linistea. Inclusiv in Strachina.