Cum a pacalit un pastor penticostal din Vaslui statul francez cu 1,7 milioane de euro

Ar fi deturnat alocatiile familiale

Judecatori: Au cumparat proprietati

Foto: Facebook/Hazamat Sandu

Cu frica de Dumnezeu

Foto: Facebook/Hazamat Sandu

Foto: Facebook/Hazamat Sandu

"Nu sunt clare"

Acuzatiile

Foto: Facebook/Hazamat Sandu

Ziare.

com

Este vorba de pastorul penticostal Hazamat Sandu si sotia acestuia Tincuta Sandu, fosta Florea, si de sotii Virgil Sandu si Irina Sandu, fosta Fotache.Toti patru sunt rromi si membri de baza ai comunitatii penticostale Maranata din Murgeni. Anchetatorii francezi spun ca cei 1,7 milioane de euro ar fi fost investiti in proprietati imobiliare in judetul Vaslui.Curtea de Apel Iasi a decis pe 17 aprilie ca cei implicati in acest caz sa fie arestati in vederea predarii in Franta.Potrivit datelor transmise in Romania de un judecator de instructie din cadrul Tribunalului de Mare Instanta din Valenciennes, ancheta in acest caz a inceput dupa ce mai multe organisme sociale din Franta au denuntat escrocherii create de doua familii de romani, Calin si Constantin, care au condus la efectuarea de plati necuvenite de alocatii familiale si sociale.Totul s-ar fi intamplat in perioada 1 ianuarie 2016 - 15 octombrie 2018. Prejudiciul total in acest caz ar fi de 1.700.000 de euro."Mecanismul de frauda evidentiat a constat in crearea dosarelor in numele persoanelor membre ale comunitatii rrome din Romania, prin folosirea identitatilor false, prin declaratii false de sarcina, prin deturnarea platii alocatiilor familiale in numele unor persoane terte din comunitatea de rromi sau prin solicitarea unor prestatii pentru persoanele care locuiesc in afara teritoriului national. Cinci persoane ar fi constituit dosare frauduloase," sustin magistratii francezi.Este vorba de un caz in care procurorii DIICOT au facut 16 perchezitii in 2019, in localitatile vasluiene Barlad, Murgeni si Zorleni, la solicitarea autoritatilor din Franta.Potrivit informatiilor publicate atunci, ancheta viza obtinerea de alocatii sociale in mod ilegal: pentru cresterea copiilor si nasterea copiilor pe teritoriul Frantei. Pagubite ar fi fost Casa de Alocatii Familiale si Casa de Asigurari Sociale din Franta.Magistratii francezi fac trimitere la membrii familiilor Calin si Constantin din Murgeni, aflate in relatii apropiate cu familia Sandu: Mihaita Calin si sotia sa, Atena Tanase, Dumitru Constantin, Penusa Constantin si Secret Lazar.," se arata in actele instantei din Valenciennes.Potrivit anchetatorilor francezi, majoritatea celor implicati au acumulat proprietati imobiliare in Romania in coproprietate cu sotiile lor. Ei dau ca exemple cazurile lui Secretar Calin si sotia sa, Sucarina, Virgil Sandu si sotia sa, Irina, Hazamat Sandu si sotia sa, Tincuta.Magistratii francezi mai precizeaza ca pana in prezent doar Mihaita Calin, sotia acestuia, Atena Tanase, si Secret Lazar au fost gasiti in Franta, arestati si pusi sub custodie.Pe Facebook, Hazamat Sandu pozeaza intr-un pastor pios, cu frica de Dumnezeu si cu har catre cele sfinte. Are mai multe fotografii cu mica biserica din Murgeni, videoclipuri din timpul slujbelor.De asemenea, pozeaza intr-un cap de familie atent cu sotia si cu cei 4 copii. Pe reteaua de socializare mai intercaleaza si fotografii cu masini scumpe sau calatorii in tari straine.Pe 16 aprilie, in fata judecatorului de la Curtea de Apel Iasi, Hazamat Sandu a sustinut ca este nevinovat, ca nu a comis infractiunile de care este acuzat si a cerut respingerea arestarii sale si a extradarii in Franta.Avocatul sau a insistat pe faptul ca acesta ca nu are antecedente penale."Este vorba despre un cetatean roman care are in continuare drepturi pe teritoriul Romaniei si care nu ar trebui sa fie predat cu foarte mare usurinta catre alte autoritati straine, indiferent de unde, pentru a fi cercetat," spune acesta, citat in motivarea instantei.De altfel, toti cei implicati in acest caz au negat in fata judecatorilor acuzatiile si au cerut sa fie cercetati in libertate. Avocatul lui Virgil Sandu chiar a solicitat ca mandatele de arestare sa fie trimise inapoi in Franta, deoarece nu se arata in concret care este participatia clientului sau."Demnitatea nationala trebuie respectata inclusiv prin lege si autoritatilor franceze nu li se poate incuviinta cererea fara o descriere completa a faptelor retinute," explica acesta.Mandatele de arestare date de Curtea de Apel Iasi au fost contestate la Inalta Curte. Interesant, Hazamat Sandu, Irina Sandu si Virgil Sandu si-au retras contestatiile, potrivit portalului instantei.In acelasi timp, contestia facuta de Tincuta Sandu a fost respinsa ca nefondata.Toti cei implicati in acest dosar sunt cercetati pentru mai multe infractiuni, potrivit Codului Penal francez, iar daca sunt gasiti vinovati risca 10 ani de inchisoare:- Escrocherie in banda organizata;- Fals - modificarea frauduloasa a adevarului intr-un act;- Utilizarea falsului in acte;- Fals intr-un document administrativ care stabileste un drept, o identitate, o calitate sau o acordare a unei autorizatii;- Ascunderea unei crime in banda organizata;- Participarea la o conspiratie criminala pentru a pregati o infractiune pedepsita cu 10 ani de inchisoare;- Nejustificarea de resurse (fonduri) in banda organizata.Potrivit judecatorilor, aceste infractiuni au corespondent in Codul Penal roman: "constituire a unui grup infractional organizat", "inselaciune" "fals material in inscrisuri oficiale", "fals in inscrisuri sub semnatura privata", "fals privind identitatea", "uz de fals" si "spalare de bani".