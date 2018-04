Discriminarea ii face pe rromii din UE sa traiasca in conditii specifice tarilor in curs de dezvoltare

Ziare.

Astfel suna acuzatia formulata de Agentia Drepturilor Fundamentale (FRA) a Uniunii Europene intr-un raport publicat vineri, cu doua zile inaintea marcarii Zilei Internationale a Rromilor.Documentul, intitulat "O ingrijorare care persista: rasismul impotriva comunitatii rroma ca obstacol in calea includerii sale", evalueaza amploarea discriminarii fata de rromi in noua tari - Bulgaria, Croatia, Cehia, Grecia, Portugalia, Romania, Slovacia, Spania si Ungaria -, unde traiesc cinci din cele sase milioane de rromi din UE."O parte importanta din populatia rroma continua sa lupte cu provocarile despre care ne place sa credem ca nu mai exista in UE. Camine fara apa si electricitate, lipsa asigurarii medicale si chiar foametea continua sa fie realitati pentru un procent inacceptabil din comunitatea rroma intr-una din regiunile cele mai bogate din lume", acuza directorul FRA, Michael O'Flaherty.O discriminare care reprezinta "o bariera formidabila in fata eforturilor de a imbunatati oportunitatile si calitatea vietii populatiei rrome", avertizeaza expertul irlandez.Pentru a pune aceasta situatie in perspectiva, textul compara situatia socio-economica a rromilor din Europa cu cea a populatiei din alte tari. Unul dintre indicatorii cei mai relevanti este cel al accesului la apa potabila. De pilda, doar 32% dintre rromii din Romania au acces in casa la apa potabila, adica mai putini decat in Congo sau Pakistan.Si cu toate ca acest procent variaza mult intre diverse tari (in Spania procentul este de 98%), raportul semnaleaza ca media pentru cele noua state studiate este undeva la 70%, similar cu situatia din Columbia sau Albania.Un alt indicator care atrage atentia este ca 63% dintre tinerii rromi, cu varste intre 15 si 24 de ani, nici nu muncesc si nici nu studiaza, intr-o astfel de situatie gasindu-se doar 36% dintre tinerii din Coasta de Fildes si 25% dintre tinerii din Indonezia. Un alt criteriu, cel al copiilor rromi scolarizati inainte de varsta obligatorie (media este de 53% in cele noua tari evaluate), este mai scazut decat in Guineea Ecuatoriala sau in Palestina.In opinia autorilor raportului, aceasta inegalitate are de-a face direct cu discriminarea unui grup specific. "Nu este vorba despre excludere sociala pur si simplu. Aici aveam de-a face cu excluderea sociala pe motiv ca sunt tigani", explica Andrei Ivanov, seful sectiei pentru rroma si integrarea migrantilor din cadrul FRA.