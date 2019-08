Fata de 17 ani rapita din casa dupa ce parintii nu au fost de acord sa o marite potrivit traditiei rromilor: Doi barbati, retinuti

Ziare.

Potrivit politistilor vranceni, la sediul Postului de Politie Slobozia Bradului, un barbat in varsta de 41 de ani, din comuna, a sesizat, in noaptea de joi spre vineri, faptul ca fiica lui, in varsta de 17 ani, a fost rapita de catre patru persoane pe care le cunoaste, fiind vorba de un barbat si o femeie, fiul acestora, in varsta de 20 de ani, toti din comuna Slobozia Bradului, impreuna cu inca un tanar, in varsta de 29 de ani, din comuna Tamboesti.Cei trei au intrat in curtea imobilului in care barbatul locuia cu fiica sa, au luat-o pe fata si au plecat cu ea intr-o directie necunoscuta.Potrivit cercetarilor politistilor vranceni,Imediat dupa reclamatia tatalui fetei, 26 de politisti au inceput sa o caute pe copila, care a fost depistata, vineri, pe raza comunei Slobozia Bradului, in prezenta tanarului in varsta de 20 de ani cu care ar fi urmat sa se casatoreasca.Doi barbati, tata si fiu, au fost retinuti.Politistii continua cercetarile pentru violare de domiciliu si lipsire de libertate in mod ilegal, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani.