Focar de coronavirus la Tandarei: S-a cerut carantinarea orasului, iar rromii sunt paziti de Armata sa nu iasa din case

Marturia unui tanar din Tandarei

Astfel, prefectul judetului, Tonita Manea, a cerut carantinarea totala a orasului, dupa modelul Sucevei. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a aprobat joi solicitarea Directiei de Sanatate Publica ca orasul Tandarei sa intre in carantina, propunerea fiind transmisa Departamentului pentru Situatii de Urgenta, care urmeaza sa dea o decizie in acest sens.Hotararea de a cere carantinarea orasului a fost luata pentru ca aici au fost confirmate 37 de cazuri de infectare cu coronavirus. De asemenea, sute de persoane se afla in carantina, iar aproape 2.500 sunt in autoizolare la domiciliu, fiind monitorizate, conform Agerpres Totodata, s-au si inregistrat patru decese intr-un singur cartier: Strachina. In total, pana acum, in Ialomita au murit 6 persoane."Avem 4 persoane decedate cu legatura epidemiologica stabilita de catre DSP. Fac mentiunea ca am solicitat de fiecare data Directiei de Sanatate Publica sa-mi spuna care e situatia in Tandarei, avand in vedere ca e o localitate cu cetateni care au revenit in tara la momentul acesta, intr-un flux continuu.Totusi, inregistram aceste decese, ceea ce inseamna ca cetatenii din Tandarei nu au respectat masurile legale impuse de autoritati, stabilindu-se prin aceste anchete ca au avut contact direct", a declarat prefectul de Ialomita, Tonita Manea, pentru Gura Ialomitei Conform Rador , peste 800 de rromi din Tandarei s-au intors in ultima luna din Anglia, Spania sau Germania si au transmis noul coronavirus in comunitate. Abia acum, ei sunt paziti de Armata, ca sa nu iasa din case. Recorder.ro a prezentat zilele trecute mai multe marturii de la persoane confirmate cu COVID-19, printre care se numara si cea a unui tanar din Tandarei, internat la Institutul Matei Bals din Capitala.Leonard Catrin are 26 de ani, este din Tandarei si este lucrator sezonier in Italia. El s-a intors pe 11 martie din Milano si, dintre toti cu care a venit, doar el este pozitiv pentru coronavirus. Acum tanarul este internat in Bucuresti."De sase zile sunt internat la Matei Bals, in Bucuresti. M-am intors din Milano, Italia, pe 11 martie, cu familia si cu niste prieteni. Noi suntem din Tandarei, acolo noi avem o comunitate mare de rromi. Ne-am intors acum multi din Italia, din Marea Britanie. De la granita ne-au dus direct in carantina, la Amara. Am stat 12 zile acolo.Ma cam durea in gat, ma simteam obosit. Tuseam. Si respiram mai greu, asa.Si acum tusesc, am o tuse seaca. Mi-au facut test si am fost pozitiv, dintre toti ai mei. M-au adus la Bals, aici mai sunt si altii de la Tandarei. Eu ma simt bine acum, mi-au zis ca sunt bine la plamani. Dar o cunostinta a mea e aici intr-un salon, nu se simtea prea bine. Am vorbit azi dimineata, mi-a zis ca i-au gasit niste probleme, ceva infectie de la virus", a povestit el.Baiatul spune ca a participat la o inmormantare si ca sotul celei care a murit a fost depistat pozitiv., a adaugat el."Ma mai suna baietii, prietenii mei din Tandarei, si simptomele lor cam seamana cu ce am eu. Dar nu ii baga in seama la spital. Ieri a fost unchiul meu la spital, ca tusea, avea febra, il durea gatul, si la spital la Tandarei i-au luat tensiunea si i-au zis sa se duca acasa, ca n-are nimic", a povestit el.Orasul Tandarei a ajuns pe prima pagina a presei locale si internationale dupa ce autoritatile din Romania si Marea Britanie au arestat zeci de localnici care au constituit un grup organizat. Acesta a traficat mii de copii rromi in Occident, obligandu-i sa cerseasca si sa fure.