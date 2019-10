Iasi: Un elev bolnav de 7 ani a fost pus de invatatoare sa stea in genunchi, cu mainile ridicate

Ziare.

com

Consilierul pe probleme de rromi din cadrul Prefecturii Iasi, Elena Motas, a semnalat situatia pe pagina sa de Facebook."Vreau sa va relatez o intamplare de la Scoala Dagata, cu precizarea ca nu as vrea sa fiu interpretata gresit sau ca sunt subiectiva. Multi dintre prietenii din lista mea sunt cadre didactice, si cu siguranta nu puteti sa tolerati astfel de comportament, indiferent de mediul in care se manifesta.Criza personalului calificat din sistem a facut ca la Scoala din Zece Prajini directorul sa angajeze o 'invatatoare', fosta vanzatoare la un Market, fara experienta si fara testare.Aceasta doamna (...) a considerat foarte educativ sa puna un copil rrom din clasa a II-a sa stea in genunchi cu mainile sus... drept pedeapsa", scrie pe pagina sa de socializare consilierul Elena Motas.Aceasta precizeaza ca elevul are probleme de sanatate, iar directorul scolii ar fi facut presiuni ca aceasta situatie sa nu apara in spatiul public."Copilul suferea de obezitate si insuficienta cardiaca. (...) mi se pare o lectie de rasism si un abuz emotional fara precedent. Umilinta ar fi durat si mai mult daca educatoarea nu ar fi dat buzna in clasa, educatoarea de etnie rroma.Directorul a incercat sa musamalizeze incidentul si a sfatuit-o pe vanzatoare sa demisioneze, insistand ca mama elevului sa nu faca sesizare. Eu personal am sesizat inspectoratul scolar in speranta ca va analiza imprejurarile in care s-au petrecut lucrurile!O demisie nu rezolva criza din sistem, iar musamalizarea incidentelor va conduce la perpetuarea comportamentelor abuzive", mai scrie consilierul.Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean vor demara o ancheta la scoala unde invata elevul."O echipa de inspectori se deplaseaza in cursul zilei de maine la fata locului pentru a verifica situatia semnalata", a declarat Sabina Manea, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Judetean Iasi.