Paranghelie de pandemie. Politistii din Arges au spart o nunta mare, la care se canta "Asa petrecem noi in carantina!" (Video)

Ziare.

com

Vecinii au auzit galagia din sat si au sunat imediat la numarul unic de urgenta 112. Potrivit imaginilor difuzate pe Facebook, petrecerea a inceput destul de devreme joi dimineata. Pe imagini curg dedicatiile muzicale si cantarile. Unul dintre nuntasi chiar striga: "".Fericitul eveniment avea loc in contextul in care autoritatile au interzis reuniunile mai mari de 100 de persoane. Publicatia locala " Sursa ta " scrie ca mirii au fost deranjati de mascati, jandarmi si echipaje ale politiei. Autoritatile au eliberat zona si dupa ce au incheiat cercetarile au decis amendarea proprietarului unde se organizase nunta cu suma de 4.000 de lei.Purtatorul de cuvant al IPJ Arges a declarat ca in acest caz echipajele de politie verifica toate aspectele, potrivit epitesti.ro.