Primarii din Iasi si Baia Mare, amendati cu 17.000 de lei de Consiliul pentru Combaterea Discriminarii

Si primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, a fost amendat cu 7.000 de lei pentru ca nu a daramat zidul construit in jurul unor blocuri locuite de rromi. Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii a decis, miercuri, ca afirmatia lui Chirica potrivit careia "O sa vina peste noi congolezii, somalezii, sirienii si alte natiuni care sunt coborate din copac mai deunazi si o sa ne cucereasca si o sa ne devina sefi" reprezinta discriminare si incalca dreptul la demnitate.Primarul a fost amendat cu 10.000 de lei, decizia fiind luata cu unanimitate. El a anuntat ca va contesta decizia."In primul rand, mi se pare extrem de ciudat ca o astfel de sanctiune vine la peste patru luni de la difuzarea interviului in cadrul careia au aparut declaratiile considerate discriminatorii. Oare faptul ca am intrat intr-un an electoral are vreo legatura cu decizia CNCD? Nu acuz, doar intreb", a transmis Chirica.Mihai Chirica a declarat intr-un interviu la o publicatie locala ca vom fi acaparati de cetateni africani "coborati din copac mai deunazi".Declaratia edilului a fost facuta intr-o discutie despre educatie si despre importanta acesteia."Resursa principala a unui stat care se doreste a fi longeviv este educatia. Nu se investeste in educatie, putem spune 'La revedere!'. Adica o sa vina peste noi congolezii, somalezii, sirienii si alte natiuni care sunt coborate din copac mai deunazi si or sa ne cucereasca si o sa ne devina si sefi.Adica o sa ne conduca, pur si simplu, o sa te trezesti la Primaria Municipiului Iasi cu un congolez, ca mai sunt si de astia de nationalitate romana, dar se comporta ca niste congolezi, si or sa vrea sa ne conduca. Pentru ca nu se mai pune accent pe educatie", a declarat Mihai Chirica.De asemenea, Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii a decis, miercuri, ca mentinerea zidului din Baia Mare care inconjoara o comunitate de rromi, dupa ce instanta s-a pronuntat in mod definitiv si irevocabil asupra caracterului discriminatoriu al constructiei, reprezinta fapta de discriminare continua si incalca dreptul la demnitate.Nu este prima amenda primita in cazul zidului de 3 metri construit in jurul unor blocuri locuite de rromi din Baia Mare. In noiembrie 2011, CNCD a decis ca ridicarea zidului constituie discriminare si l-a sanctionat pe primarul Catalin Chereches cu amenda contraventionala in valoare de 6.000 de lei. Totodata, CNCD a recomandat sa fie demolat zidul despartitor si sa fie luate masuri pentru imbunatatirea conditiilor de locuire a rromilor din strada Horea.Decizia CNCD a fost contestata de Chereches in instanta, fiind anulata, insa consiliul a facut recurs, iar Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis definitiv sa mentina sanctiunea.