Primarul care a ridicat un zid pentru a-i tine pe rromi in afara orasului vorbeste acum de "asanarea" zonei in care locuiesc acestia

El a subliniat ca in cazul rromilor care traiesc la periferia orasului autoritatile judetene sunt ineficiente si in multe cazuri legea si drepturile cetatenesti sunt ignorate."Aici vorbim in primul rand de copii, dar in acelasi timp despre persoane care nu se afla sub niciun fel de protectie si nu au niciun fel de conditie de viata asa cum comunitatea trebuie sa le ofere, indiferent de ce etnie sunt, de gradul educational pe care il au sau pe scara sociala pe care se asaza. (...)Vreau sa constatam ca ne aflam intr-o situatie de urgenta din acest punct de vedere si sa transmitem autoritatilor judetene, dar si celor care isi desfasoara activitatea la nivel national, starea de fapt din aceste comunitati, astfel incat sa putem demara o interventie foarte determinata pentru rezolvarea punctuala, pe fiecare zona in parte, a conditiilor si a problemelor pe care le au cetatenii din aceste zone.Trebuie sa avem in vedere inclusiv asanarea unor astfel de zone, prin relocarea acestor cetateni si crearea unor conditii de viata mai bune", afirma Catalin Chereches.Recent, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta Baia Mare a aprobat interventia autoritatilor in zonele locuite de rromi, precum si aplicarea in mod strict a politicilor de locuire, respectarea obligatiilor pe care le are autoritatea locala fata de aceste comunitati, inclusiv asigurarea accesului acestora la asistenta sociala, educatie si sanatate.Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, a sustinut public, in mai multe randuri, ca in zonele in care locuiesc rromi unii membri ai comunitatii sunt predispusi la dezvoltarea fenomenului infractional de toate categoriile si singura solutie consta in gasirea unei solutii de integrare cu obligatia ca si rromii sa respecte normele unei vieti civilizate.Chereches a fost amendat in urma cu cativa ani de Consiliul pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) dupa ce a construit un zid inalt de trei metri in jurul unor blocuri locuite de rromi din Baia Mare.