Protest cu sute de oameni la ambasadele Italiei si Ucrainei din Bucuresti: Fara violenta impotriva rromilor! (Foto & Video)

La eveniment au participat activisti pentru drepturile rromilor, dar si reprezentanti ai unor organizatii care militeaza pentru drepturile omului in general. Coloana de protestatari s-a deplasat pe traseul Bulevardul Dacia - Strada Henri Coanda - Bulevardul Lascar Catargiu - Piata Victoriei - Bulevardul Aviatorilor, participantii purtand insemne cu steagul international al rromilor. In debutul evenimentului, au fost intonate imnurile Romaniei, Europei si Rromilor.Ciprian Necula, coorganizator al protestului, a dat citire unui manifest, alaturi de alti initiatori, exprimand dezaprobarea fata de "violenta indreptata impotriva rromilor din Romania, Italia, Ucraina". Necula a precizat ca in tara noastra, potrivit sondajelor de opinie, rromii sunt cea mai vulnerabila minoritate etnica in fata rasismului si discriminarii, adaugand ca acest lucru este determinat de "lipsa de programe coerente pentru combatarea" acestor atitudini."In ultimii ani au avut loc evacuari fortate ale rromilor, fara ca autoritatile sa asigure o alternativa pentru locuire. Astfel de evenimente au fost in Cluj, Eforie Sud, Lugoj, Timisoara, Dej, Constanta, Mangalia, Iasi, Focsani si multe altele", a declarat el.In manifest s-a facut referire la sase atacuri rasiste care au avut loc in Ucraina pe parcursul a doua luni."In Ucraina, gruparile paramilitare de extrema dreapta 'Sober and Angry Youth' au ucis cu violenta doi cetateni de etnie rroma, au distrus locuintele rromilor, au incendiat gradinite si biserici frecventate de rromi . Pe data de 9 mai o grupare extremista a dat foc unei tabere de rromi din regiunea Liov, in 23 mai 12 barbati inarmati cu bate si arme de foc au atacat o tabara de rromi din regiunea Ternopil.Dupa ce i-au alungat pe cei sapte adulti si 33 de copii, atacatorii au incendiat tabara. In 23 iunie, o grupare de ultranationalisti inarmati cu cutite a atacat o asezare a rromilor din vestul Ucrainei. Au ucis un tanar rrom, pe nume David Pop, in varsta de 24 de ani si au ranit mai multe persoane, inclusiv un copil", au sustinut autorii documentului.Ei au mai atras atentia asupra faptului ca ministrul de Interne italian, Matteo Salvini, a propus recenzarea rromilor, fara sa precizeze obiectivul clar al acestei actiuni."Recenzarea unui singur grup etnic poate duce la masuri politice rasiste, ce incurajeaza violenta impotriva minoritatilor, asa cum s-a mai intamplat in 1938 in Italia, sub Mussolini. Ulterior declaratiilor ministrului de Interne, Matteo Salvini, mai multi cetateni romani de etnie rroma au fost deportati, iar locuintele acestora demolate, in Roma, la initiativa autoritatilor locale.Primaria Romei vrea sa deporteze 400 de rromi care locuiesc de ani de zile in tabara improvizata. In data de 19 iulie, in urma unui atac rasist, o fetita rroma, de cetatenie romana, pe nume Cerasela, avand un an si trei luni a fost impuscata in spate, in timp ce se afla in bratele mamei sale", se mai arata in manifest.Initiatorii au cerut statului roman sa elaboreze o legislatie care sa condamne rasismul antirrom, dupa modelul legii antisemitismului; infiintarea unui observator guvernamental privind rasismul si xenofobia; implementarea si bugetarea Strategiei Nationale pentru Romi; reforma institutiilor care se ocupa de incluziunea rromilor; sanctionarea de catre CNA a discursului instigator la ura.Autoritatilor din Italia si Ucraina li s-a cerut sa asigure protectia cetatenilor de etnie rroma, iar Comisiei Europene sa intensifice monitorizarea rasismului antirom in statele membre, cu scopul de a identifica derapaje de la principiile europene, precum si formarea in cadrul Agentiei pentru drepturi fundamentale a unei directii care sa monitorizeze situatia comunitatilor de romi din toate statele membre. A fost ceruta de asemenea declansarea procedurii de infringement in cazul statelor membre care nu sanctioneaza infractiunile motivate de ura.Carmen Gheorghe, presedinte al Asociatiei E-Romnja, a declarat ca manifestul are un dublu rol: de a exprima solidaritatea cu rromii din afara tarii, dar si de a atrage atentia statului roman asupra faptului ca "nu face suficient si nu se pozitioneaza asa cum trebuie" atunci cand vine vorba de etnicii rromi."Protestul acesta este, in primul rand, un semnal de solidaritate pentru rromii nostri din diaspora, care, din pacate, de multe ori devin tapi ispasitori pentru politicienii europeni, fie ca sunt in perioada alegerilor nationale sau pre-alegerilor europene, asa cum se intampla in Italia. Vrem sa facem acest manifest pentru a le arata lor ca nu sunt singuri, mai ales ca statul roman, din pacate, ii abandoneaza de fiecare data", a precizat ea.Protestatarii au purtat pancarte cu mesajele: "Rasismul, o boala europeana tratata superficial", "Solidaritate antirasista", "Europe, stop rasism in your states", "In an centenar rasismul este barbar".